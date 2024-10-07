Відтак, як тільки Росія підіймає у повітря МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", по всій країні оголошують повітряну тривогу. Так сталось і сьогодні, 7 жовтня, коли ворог здійснив серію пусків ракет "Кинджал" по Києву та Старокостянтинову Хмельницької області. 24 Канал розповідає, за скільки хвилин потенційно може долетіти гіперзвукова ракета до різних українських міст.

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Спершу варто пояснити, що у МіГів немає пускових рубежів і запуск ракети може відбутися в будь-яку мить, а долітають до цілей в"Кинджали" за лічені хвилини.

За скільки часу долітає "Кинджал"

Наприклад, якщо запуск відбувається у Липецькій області Росії, то до Харкова вона долітає за 1,7 хвилини;

до Полтави – за 2,4 хвилини;

до Дніпра та Чернігова – за 2,7 хвилини;

до Запоріжжя – за 2,9 хвилини;

до Києва – за 3,2 хвилини;

до Вінниці – 4,1 хвилини;

до Старокостянтинова – 4,4 хвилини;

до Одеси – 4,5 хвилини;

до Львова – 5,4 хвилини;

до Ужгорода – 6,3 хвилини.

Зверніть увагу! "Кинджал" за менш ніж 5 хвилин може пролетіти від Харкова до Ужгорода. Відтак, реагувати на тривоги, коли у повітря підіймають МіГ-31К, варто негайно. У випадку пусків аеробалістичних цілей, часу на те, аби сховатися, обмаль.

Окрім швидкості польоту, небезпека у тому, що ці ракети можуть маневрувати на траєкторії польоту. Перехопити "Кинджал" досить складно. Зокрема, до того, як Україна отримала ЗРК Patriot, Повітряні сили ЗСУ не могли збивати "Кинджали" і інші балістичні ракети. Тепер ці цілі вдається знищувати там, де є такі комплекси.



За скільки часу долітає "Кинджал" до українських міст / Інфографіка War Infographics