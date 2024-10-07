Росія зранку запускала "Кинджали" по Україні. У Повітряних силах розповіли про влучання на Хмельниччині.

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Росія запустила три "Кинджали"

Стало відомо, що Росія запустила три гіперзвукові ракети із трьох бортів МіГ-31К. Вони вилетіли із аеродрому Саваслейка. Дві ракети вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Водночас відомо, що один із "Кинджалів" влучав у районі аеродрому Старокостянтинова, що у Хмельницькій області. Цей регіон часто перебуває під ворожими атаками.

Наразі це все, що відомо про наслідки. Крім цього, збили також 32 ударних БпЛА типу "Шахед".Водночас 37 дронів було локаційно втрачено внаслідок успішної роботи засобів РЕБ. У Повітряних силах наголосили, що бойова робота триває.

Оборонці неба роблять все можливе для того, щоб забезпечити безпеку українців. Водночас під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях або хоча б користуватись правилом двох стін, адже звичайна обережність може зберегти життя.