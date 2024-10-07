Зранку 7 жовтня по всій території України пролунали сирени. 24 Канал стежить за ситуацією.
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08:38, 7 жовтня
Моніторингові канали пишуть, що попередньо, у повітрі чисто. ракетна небезпека триває до відбою.
08:36, 7 жовтня
У Києві також чули вибухи.
08:35, 7 жовтня
На Хмельниччині вибухи
У Хмельницькій області прогриміли вибухи.
08:31, 7 жовтня
Два "Кинджали" рухаються на Старокостянтинів Хмельницької області. Про це пишуть моніторингові канали.
08:31, 7 жовтня
Росія запустила ракети
Моніторингові канали пишуть про рух швидкісних цілей.
08:30, 7 жовтня
По всій Україні пролунали сирени. Злетів МіГ-31К.