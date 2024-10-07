Зранку 7 жовтня по всій території України пролунали сирени. 24 Канал стежить за ситуацією.

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08:38, 7 жовтня

Моніторингові канали пишуть, що попередньо, у повітрі чисто. ракетна небезпека триває до відбою.

08:36, 7 жовтня

У Києві також чули вибухи.

08:35, 7 жовтня

На Хмельниччині вибухи

У Хмельницькій області прогриміли вибухи.

08:31, 7 жовтня

Два "Кинджали" рухаються на Старокостянтинів Хмельницької області. Про це пишуть моніторингові канали.

08:31, 7 жовтня

Росія запустила ракети

Моніторингові канали пишуть про рух швидкісних цілей.

08:30, 7 жовтня

По всій Україні пролунали сирени. Злетів МіГ-31К.