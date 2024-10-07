Утром 7 октября по всей территории Украины прозвучали сирены. 24 Канал следит за ситуацией.
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08:38, 7 октября
Мониторинговые каналы пишут, что предварительно, в воздухе чисто. ракетная опасность продолжается до отбоя.
08:36, 7 октября
В Киеве также слышали взрывы.
08:35, 7 октября
В Хмельницкой области взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы.
08:31, 7 октября
Два "Кинжала" движутся на Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом пишут мониторинговые каналы.
08:31, 7 октября
Россия запустила ракеты
Мониторинговые каналы пишут о движении скоростных целей.
08:30, 7 октября
По всей Украине прозвучали сирены. Взлетел МиГ-31К.