Утром 7 октября по всей территории Украины прозвучали сирены. 24 Канал следит за ситуацией.

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08:38, 7 октября

Мониторинговые каналы пишут, что предварительно, в воздухе чисто. ракетная опасность продолжается до отбоя.

08:36, 7 октября

В Киеве также слышали взрывы.

08:35, 7 октября

В Хмельницкой области взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы.

08:31, 7 октября

Два "Кинжала" движутся на Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом пишут мониторинговые каналы.

08:31, 7 октября

Россия запустила ракеты

Мониторинговые каналы пишут о движении скоростных целей.

08:30, 7 октября

По всей Украине прозвучали сирены. Взлетел МиГ-31К.