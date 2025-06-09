В городе якобы работала ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

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Взрывы в Брянске

Вечером 9 июня над Брянском было слышно не менее 8 громких взрывов. Россияне заявляли, что в небе видны яркие вспышки и дым.

В российских пабликах пишут, что якобы работает противовоздушная оборона.

О работе "пе-ве-о" по дронам и атаке беспилотников по территории Брянской области заявлял и губернатор этого региона.

Ряд местных телеграмм-каналов пишет о "крайне" большом количестве дронов на Брянщине.

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Напомним, ночью 9 июня в ряде российских регионов раздавались взрывы из-за атаки дронов. После 3 часов ночи появились сообщения, что беспилотники атаковали Чебоксары, что в республике Чувашия. Над городом прозвучало несколько взрывов, а впоследствии местные начали публиковать видео с густым черным дымом, который валил из местного завода.