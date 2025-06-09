В Генштабе подтвердили удар по мощностям АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро". По заводу попали по меньшей мере два БПЛА, что повлекло дальнейший масштабный пожар, передает 24 Канал.

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Куда долетели дроны

Ночью дроны преодолели более 1000 километров, чтобы атаковать военное предприятие в Чебоксарах в Чувашской Республике. Последняя граничит с Татарстаном, Республикой Марий Эл, Нижегородской областью, Мордовией и Ульяновской областью.

Где расположены Чебоксары на карте

Где расположен АО "ВНИИР-Прогресс": смотрите на карте

Заметим, что пораженное предприятие обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", которые используются в частности в ударных БпЛА типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении.

Напомним, что в ночь на 9 июня ССО нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка". По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34).