У Генштабі підтвердили удар по потужностях АТ "ВНІІР-Прогрес" ТОВ "АБС Електро". По заводу влучили щонайменше два БпЛА, що спричинило подальшу масштабну пожежу, передає 24 Канал.

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Куди долетіли дрони

Уночі дрони подолали понад 1000 кілометрів, аби атакувати військове підприємство у Чебоксарах у Чуваській Республіці. Остання межує з Татарстаном, Республікою Марій Ел, Нижньогородською областю, Мордовією та Ульянівською областю.

Де розташовані Чебоксари на карті

Де розташований АТ "ВНІІР-Прогрес": дивіться на карті

Зауважимо, що уражене підприємство забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 червня ССО завдали ураження по аеродрому "Саваслейка". За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).