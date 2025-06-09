У Генштабі підтвердили удар по потужностях АТ "ВНІІР-Прогрес" ТОВ "АБС Електро". По заводу влучили щонайменше два БпЛА, що спричинило подальшу масштабну пожежу, передає 24 Канал.
Дивіться також "Одна з ключових ланок російського ВПК", – Коваленко про значення заводу "Азот"
Куди долетіли дрони
Уночі дрони подолали понад 1000 кілометрів, аби атакувати військове підприємство у Чебоксарах у Чуваській Республіці. Остання межує з Татарстаном, Республікою Марій Ел, Нижньогородською областю, Мордовією та Ульянівською областю.
Де розташовані Чебоксари на карті
Де розташований АТ "ВНІІР-Прогрес": дивіться на карті
Зауважимо, що уражене підприємство забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу "Шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.
Нагадаємо, що у ніч проти 9 червня ССО завдали ураження по аеродрому "Саваслейка". За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).