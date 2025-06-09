Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Генштаб подтвердил поражение завода в Чебоксарах

В Генштабе ВСУ сообщили, что этой ночью был поражен объект военно-промышленного комплекса России, производящий навигационное оборудование.

Предприятие ВПК обеспечивает снабжение адаптивных антенн "Комета" для разного вида высокоточного вооружения. В частности, эти антенны используются в ударных БПЛА типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб, а также в другом высокоточном вооружении.

Подтверждено поражение объекта не менее двумя БПЛА и последующий масштабный пожар,

– отметили в Генштабе.

Пока результаты поражения уточняются.

Из-за атаки дронов ограничения на работу аэропортов (так называемый план "Ковер") применяли в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что удары по объектам, обеспечивающим вооруженную агрессию России против Украины, будут продолжаться до полного ее прекращения.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также прокомментировал удар по заводу в Чебоксарах. По его словам, продукция предприятия – электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники: от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер". Эти узлы представляют собой критический элемент, без которого ракеты не могут наводиться на цель.