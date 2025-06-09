Завод не может продолжать работу после разрушений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

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Что означает атака дронов на завод "Прогресс" в Чебоксарах

Что-то неизвестное прилетело по заводу "Прогресс" в Чебоксарах, который задействован в цикле ракетостроения, включая "Искандер",

– сообщил Коваленко.

Продукцией завода являются электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники – от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер". Эти узлы являются критическим элементом, без которого ракеты не могут наводиться на цель.

Завод "Прогресс" обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки.

Например, на предприятии изготавливают модули типа "Комета" – это российский спутниковый навигационный модуль, который обеспечивает работу с GLONASS/GPS и имеет защиту от глушения сигнала.

Такие модули используются в: оперативно-тактических ракетах "Искандер-М", крылатых ракетах типа "Калибр", Х-101, Х-69, планирующих авиабомбах (УМПК), беспилотниках "Орлан-10", Lancet, в новых "Шахедах",

– говорит Коваленко.

Известно, что завод больше не может продолжать работу, его останавливают на неопределенный срок. Российские власти, конечно же заявляют, что "все сбили".