У місті нібито працювала ППО. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські пабліки.

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Вибухи в Брянську

Ввечері 9 червня над Брянськом було чути не менше 8 гучних вибухів. Росіяни заявляли, що в небі видно яскраві спалахи та дим.

В російських пабліках пишуть, що нібито працює протиповітряна оборона.

Про роботу "пе-ве-о" по дронах та атаку безпілотників по території Брянської області заявляв і губернатор цього регіону.

Низка місцевих телеграм-каналів пише про "вкрай" велику кількість дронів на Брянщині.

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Нагадаємо, вночі 9 червня у низці російських регіонів лунали вибухи через атаку дронів. Після 3 години ночі з'явилися повідомлення, що безпілотники атакували Чебоксари, що у республіці Чувашія. Над містом пролунало кілька вибухів, а згодом місцеві почали публікувати відео з густим чорним димом, який валив з місцевого заводу.