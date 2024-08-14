С этой базы в одноименном селе регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов". В этом материале 24 Канал показывает на карте расположение "Саваслейки".

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Взрывы на "Саваслейке": где расположена авиабаза

Вражеские телеграм-каналы пишут о, по меньшей мере, 10 взрывах, которые прогремели утром 13 августа в Нижегородской области России. Впоследствии появились кадры, на которых слышны взрывы, а также видео, на которых видно дроны.

Взрывы в районе авиабазы "Саваслейка": смотрите видео

Беспилотники над селом Савалейка: смотрите видео

Расположена деревня Саваслейка в Кулебацком городском округе Нижегородской области России. Его население составляет около 2 700 человек, по данным на 2010 год.

Одноименный аэродром простирается на юго-запад от населенного пункта. Создали его в 1953 году как центр подготовки авиационного персонала стран Варшавского договора.

Где расположен российский аэродром "Саваслейка" вблизи одноименного города: смотрите на карте от Google maps

По словам россиян, на место происшествия в Саваслейке после атаки беспилотников самолетного типа выехали оперативные и экстренные службы. Губернатор региона также заявлял о работе средств РЭБ и противовоздушной обороны по воздушным целям.

Обратите внимание! На аэродроме "Саваслейка" дислоцируется филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний минобороны России. Еще в 2012 году в Кремле отмечали, что на аэродроме базируется эскадрилья истребителей МиГ-31 различных модификаций.

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Враг регулярно поднимает самолеты МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" с начала полномасштабного вторжения в Украину. В результате по всей территории нашего государства раздается воздушная тревога, ведь истребители являются носителями аэробаллистических ракет типа "Кинжал".

Этим воздушным оружием россияне неоднократно атаковали украинские города. В частности, обстрел "Кинжалами" 2 января 2024 года считается одним из самых массированных. Однако важно, что Воздушным силам ВСУ удалось сбить тогда 10 из 10 этих ракет.