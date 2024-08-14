З цієї бази в однойменному селі регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями "Кинджалів". У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті розташування "Саваслейки".

Дивіться також Звідти злітають МіГи: у районі "Саваслейки" гриміли вибухи

Вибухи на "Саваслейці": де розташована авіабаза

Ворожі телеграм-канали пишуть про щонайменше 10 вибухів, які прогриміли вранці 13 серпня в Нижньогородській області Росії. Згодом з'явилися кадри, на яких чути вибухи, а також відео, на яких видно дрони.

Вибухи в районі авіабази "Саваслейка": дивіться відео

Безпілотники над селом Савалейкою: дивіться відео

Розташоване село Саваслейка в Кулебацькому міському окрузі Нижньогородської області Росії. Його населення становить близько 2 700 людей, за даними на 2010 рік.

Однойменний аеродром простягається на південний захід від населеного пункту. Створили його 1953 року як центр підготовки авіаційного персоналу країн Варшавського договору.

Де розташований російський аеродром "Саваслейка" поблизу однойменного міста: дивіться на карті від Google maps

За словами росіян, на місце події в Саваслейці після атаки безпілотників літакового типу виїхали оперативні та екстренні служби. Губернатор регіону також заявляв про роботу засобів РЕБ та протиповітряної оборони по повітряних цілях.

Зверніть увагу! На аеродромі "Саваслейка" дислокується філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань міноборони Росії. Ще 2012 року в Кремлі зазначали, що на аеродромі базується ескадрилья винищувачів МіГ-31 різних модифікацій.

Дивіться також ОДКБ не допоможе Росії: навіщо тоді вона взагалі формувалась

Ворог регулярно підіймає літаки МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Унаслідок цього по всій території нашої держави лунає повітряна тривога, адже винищувачі є носіями аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Цією повітряною зброєю росіяни неодноразово атакували українські міста. Зокрема, обстріл "Кинджалами" 2 січня 2024 року вважається одним із наймасованіших. Проте важливо, що Повітряним силам ЗСУ вдалось збити тоді 10 із 10 цих ракет.