Останні денні повітряні тривоги тривали по декілька годин, оскільки Росія дозаправляла літаки МіГ-31К в повітрі. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, де розташована "Саваслейка" та який вигляд має село з авіабазою, за допомогою якої окупанти тероризують українців.

Дивіться також Долітає не лише до Москви: як і наскільки далеко Україна б'є по території Росії

Саваслейка: село багате на МіГи, бідне на людей

Власне, Саваслейка є доволі маленьким та бідним селом поблизу міста Кулебаки Нижегородської області. Населений пункт розташований на березі річки Велетьма, що за 16 кілометрів на північний захід від міста Кулебаки.

Станом на 2002 рік у Славаслейці проживало 3 317 людей. У 2010 році кількість жителів населеного пункту становила уже 2 686 осіб – тобто скоротилась 631 особу. Це майже п'ята частина населення села, а саме 19%.

Занепале село Саваслейка у Росії / Фото з Google maps (станом на 2019 рік)

Водночас у Силах оборони Півдня 16 листопада опублікували фото зі Саваслейки, яке чудово ілюструє ситуацію, у якій живуть чимало росіян. На світлині видно нетверезу особу, що впала зі велосипеда, на фоні старої хати.

Саме тут розташований аеродром, з якого злітають ненависні нам МіГи… На передньому плані – очевидно жертва "дозаправки",

– пожартували у Збройних Силах.



Який вигляд має Саваслейка / Фото з мережі

Славнозвісний аеродром поблизу Саваслейки розташований на південний схід від села. Створили авіабазу у 1953 році як центр підготовки авіаційного персоналу країн Варшавського договору.

Де розташований аеродром в районі села Саваслейки: дивіться на карті від Google maps

Дивіться також Занепад і депресивність: який має вигляд Саваслейка, з якої злітають російські МіГ-31К

Наголосимо наостанок, що від 24 лютого 2022 року ворог використовує "Саваслейку", щоб бити з неї ракетами "Кинджал" з ракетоносіїв МіГ-31 по мирних містах нашої держави.