Попри все Україна не може ігнорувати небезпеку від російських МіГ – ракетоносіїв "Кинджалів", тому вмикають повітряну тривогу. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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У росіян можуть виникнути проблеми

Роман Світан вважає, що у Росії можуть виникнути проблем з їхніми базами у Сирії. У випадку, якщо Іран та Хезболла вступлять у протистояння з Ізраїлем, то США будуть змушені втрутитись. А потрапити до Ірану можна через Сирію, де розташовані російські військові бази.

Росіяни повинні готувати дальні перехоплювачі для виконання таких завдань з контролю сирійського повітряного простору. Один з механізмів – це підготовка льотного складу до дозаправлення у повітрі. Річ у тім, що МіГ-31 недостатньо трьох тисяч кілометрів, щоб виконати завдання,

– пояснив він.

МіГ-31 – це дальній перехоплювач, який може летіти 3 тисячі кілометрів, виконуючи бойові завдання без дозаправлення, а з дозаправленням – понад 5 тисяч кілометрів. Зараз льотний склад не готовий проводити дозаправлення у повітрі.

Дозаправлення у повітрі – це дуже складний механізм. Виготовлення палива у таких літаків дуже складне. Літак МіГ-31 не може здійснювати посадку, коли повністю заправлений, бо не витримує вагу палива. Ворогу доводиться виготовляти пальне для у повітрі. Тому російський літак так довго перебуває у повітрі.

"Вони готуються по Сирії, Близькому Сходу виконувати певні бойові завдання. Але ми не можемо ігнорувати небезпеку, яку може нести будь-який з носіїв "Кинджалів". Тому вмикають повітряну тривогу, щоб населення могло хоча б приблизно знати, що та звідки може прилетіли", – сказав військовий експерт.

У 2022 році росіяни теж спочатку проводили тренувальні та контрольні вильоти МіГ-31 з дозаправлення у повітрі. Однак згодом випустили з цього літака ракети "Кинджал" по території України.

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Вильоти МіГ-31К: що відомо