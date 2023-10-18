Спілкуючись з журналістами, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що для Сил оборони України погрози про патрулювання кардинального нічого не змінять. Водночас він не виключає, що відповідна теза озвучена, щоб посилити напругу.

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Російська авіація патрулює щодня, – Ігнат

Для України нова заява агресора особливо нічого не змінює, Росія і так щодня загрожує нашій країні різноманітними видами озброєння. А заяву схибленого диктатора хай краще прокоментував би його прессекретар,

– наголосив Ігнат.

За словами речника, з технічного боку, ураховуючи характеристики аеробалістичної ракети "Кинджал", її можуть запускати по Україні як з північного, так і зі східного напрямків, а акваторія Чорного моря – ще один напрямок.

Водночас слід розуміти, що авіація Росії і так на щоденній основі патрулює там повітряний простір. Ворог підіймає як винищувачі, так і розвідники.

Путін може погрожувати НАТО

Юрій Ігнат вважає, що заява Путіна може бути спрямована на країни-члени НАТО. Адже вони потенційно потрапляють під зону ураження аеробалістичних ракет "Кинджал". Власне, це може бути черговою "путінською страшилкою".

І не безпідставно, адже Х-47 здатна бути носієм тактичного ядерного боєзаряду. Те ж стосується "Калібрів" на російських суднах, що зараз перебувають в акваторії Чорного та Азовського морів.

Він також припустив, що країни-партнери можуть підіймати у повітря свої винищувачі. Робитимуть це для того, щоб перехоплювати МіГ-31К у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

Речника Повітряних сил перепитали, чи стануть часті зльоти ракетоносіїв "Кинджалів" причиною того, що повітряну тривогу оголошуватимуть регулярніше. На це Юрій Ігнат відповів, що при надходженні даних про те, що судно злетіло у повітря з "Кинджалом", здійснюватиметься сповіщення про небезпеку.

Повернімося до погроз від Путіна. Свою заяву, яка стосується патрулювання МіГ-31К, він зробив під час пресконференції за підсумками його візиту до Китаю. Він зазначив, що особисто доручив на постійній основі патрулювати у нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем.