Общаясь с журналистами, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что для Сил обороны Украины угрозы патрулирования кардинального ничего не изменят. В то же время он не исключает, что соответствующий тезис озвучен, чтобы усилить напряжение.

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Российская авиация патрулирует каждый день, – Игнат

Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет, Россия и так каждый день угрожает нашей стране всевозможными видами вооружения. А заявление помешанного диктатора, пусть лучше бы прокомментировал его пресс-секретарь,

– подчеркнул Игнат.

По словам спикера, с технической стороны, учитывая характеристики аэробалистической ракеты "Кинжал", ее могут запускать по Украине как с северного, так и с восточного направлений, а акватория Черного моря – еще одно направление.

В то же время следует понимать, что авиация России и без того на ежедневной основе патрулирует там воздушное пространство. Враг поднимает как истребители, так и разведчики.

Путин может угрожать НАТО

Юрий Игнат считает, что заявление Путина может быть направлено на страны-члены НАТО. Они ведь потенциально попадают под зону поражения аэробалистических ракет "Кинджал". Собственно, это может быть очередной "путинской страшилкой".

И не безосновательно, ведь Х-47 способна быть носителем тактического ядерного боезаряда. То же касается "Калибров" на российских судах, которые сейчас находятся в акватории Черного и Азовского морей.

Он также предположил, что страны-партнеры могут поднимать в воздух свои истребители. Будут делать это для того, чтобы перехватывать МиГ-31К в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.

Представителя Воздушных сил переспросили, станут ли более частые взлеты ракетоносителей "Кинжалов" причиной того, что воздушную тревогу будут объявлять более регулярно. На это Юрий Игнат ответил, что при поступлении данных о том, что судно взлетело в воздух с "Кинжалом", будет осуществляться уведомление об опасности.

Вернемся к угрозам от Путина. Свое заявление, касающееся патрулирования МиГ-31К, он сделал во время пресс-конференции по итогам его визита в Китай. Он отметил, что лично поручил на постоянной основе патрулировать в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем.