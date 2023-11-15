Несмотря на все Украина не может игнорировать опасность от российских МиГ – ракетоносителей "Кинжалов", потому включают воздушную тревогу. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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У россиян могут возникнуть проблемы

Роман Свитан считает, что у России могут возникнуть проблемы с их базами в Сирии. В случае, если Иран и Хезболла вступят в противостояние с Израилем, США будут вынуждены вмешаться. А попасть в Иран можно через Сирию, где расположены российские военные базы.

Россияне должны готовить дальние перехватчики для выполнения таких задач по контролю сирийского воздушного пространства. Один из механизмов – это подготовка летного состава к дозаправке в воздухе. Дело в том, что МиГ-31 недостаточно трех тысяч километров, чтобы выполнить задание,

– объяснил он.

МиГ-31 – это дальний перехватчик, который может лететь 3 тысячи километров, выполняя боевые задания без дозаправки, а с дозаправкой – более 5 тысяч километров. Сейчас летный состав не готов проводить дозаправку в воздухе.

Дозаправка в воздухе – это очень сложный механизм. Изготовление топлива у таких самолетов очень сложное. Самолет МиГ-31 не может совершать посадку, когда полностью заправлен, так как не выдерживает вес топлива. Врагу приходится производить топливо для воздуха. Потому российский самолет так долго находится в воздухе.

"Они готовятся по Сирии, Ближнему Востоку выполнять определенные боевые задачи. Но мы не можем игнорировать опасность, которую может нести любой из носителей "Кинжалов". Поэтому включают воздушную тревогу, чтобы население могло хотя бы примерно знать, что и откуда может прилететь ", – сказал военный эксперт.

В 2022 году россияне тоже сначала проводили тренировочные и контрольные вылеты МиГ-31 по дозаправке в воздухе. Однако впоследствии выпустили из этого самолета ракеты "Кинжал" по территории Украины.

Свитан о вылетах МиГ-31К: смотрите видео

Вылеты МиГ-31К: что известно