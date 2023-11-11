Россияне, как и вчера, производят дозаправку. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
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Что известно о воздушной тревоге сейчас
Собственно, из-за того, что оккупанты дозаправляются в воздухе, тревога длится дольше обычного.
Очевидно, что тревога будет более трех часов – такие реалии,
– спрогнозировал Юрий Игнат около трех часов дня.
Чтобы понять, когда может быть отбой, следует сравнить сегодняшнюю тревогу с предыдущей, пятничной.
Коварная тактика россиян
По его словам, если есть такая длительная тревога, связанная с МиГом, и карта вся красная – следует не забывать и о других типах тревог, объявленных до взлета МиГа или во время его взлета. Это может быть угроза баллистики на Юге и Востоке, угроза ракетного удара или ударных дронов.
Спикер Воздушных сил предупредил: одна тревога может наложиться на другую и за угрозой МиГа для всей Украины может скрываться опасность для конкретных регионов.
Утренняя баллистика по Киеву
- 11 ноября киевляне проснулись от взрыва на левом берегу Днепра. Это произошло около восьми утра, россияне ударили по столице после длительного перерыва более чем в 50 дней.
- Тревогу объявили после взрыва. Удар был неожиданным, так как ракета летела по баллистической траектории и от ее запуска до сбития проходят считанные минуты.
- В ГУР прокомментировали, можно ли считать эту атаку энергетическим террором. По словам Андрея Юсова, это поспешное заключение.