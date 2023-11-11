Россияне, как и вчера, производят дозаправку. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Что известно о воздушной тревоге сейчас

Собственно, из-за того, что оккупанты дозаправляются в воздухе, тревога длится дольше обычного.

Очевидно, что тревога будет более трех часов – такие реалии,

– спрогнозировал Юрий Игнат около трех часов дня.

Чтобы понять, когда может быть отбой, следует сравнить сегодняшнюю тревогу с предыдущей, пятничной.

Обратите внимание! Отбои по Украине пошли около половины четвертого дня, в Киеве тревога длилась около трех с половиной часов.

Коварная тактика россиян

По его словам, если есть такая длительная тревога, связанная с МиГом, и карта вся красная – следует не забывать и о других типах тревог, объявленных до взлета МиГа или во время его взлета. Это может быть угроза баллистики на Юге и Востоке, угроза ракетного удара или ударных дронов.

Спикер Воздушных сил предупредил: одна тревога может наложиться на другую и за угрозой МиГа для всей Украины может скрываться опасность для конкретных регионов.

Важно! "Активность вражеской тактической авиации на юге и востоке и угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых областей остается!" – предупредили в Воздушных силах после отбоя тревоги, связанной с МиГом.

Утренняя баллистика по Киеву