Об этом 24 Каналу рассказала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, объяснив, почему оккупанты держат ракетоносители в бухте.

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Враг коварный

В настоящее время в Черном море находится четыре корабля и один в Азовском. Они патрулируют, контролируя надводную обстановку. Впрочем, ракетоносители врага заведены в пункты базирования из-за штормовой погоды.

Море очень неспокойное. Оно на нашей стороне и не позволяет ракетоносителям выполнять боевые задания,

– отметила Гуменюк.

Враг настолько коварный, что может использовать ракетоносители прямо из бухт. Несмотря на то, что это, прежде всего, опасно для экипажа и инфраструктуры вокруг.

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"Такие факты уже были зафиксированы и нельзя сбрасывать их со счетов. Именно поэтому Генеральный штаб оценивает ракетную опасность с моря всегда на высоком уровне", – добавила начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

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