Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, пояснивши, чому окупанти тримають ракетоносії в бухті.

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Ворог підступний

Наразі у Чорному морі перебуває чотири кораблі й один в Азовському. Вони патрулюють, контролюючи надводну обстановку. Втім, ракетоносії ворога заведені у пункти базування через штормову погоду.

Море дуже неспокійне. Воно на нашому боці й не дозволяє ракетоносіям виконувати бойові завдання,

– зазначила Гуменюк.

Ворог настільки підступний, що може використовувати ракетоносії просто з бухт. Попри те, що це насамперед небезпечно для екіпажу та інфраструктури довкола.

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"Такі факти вже були зафіксовані й не можна скидати їх з рахунку. Саме тому Генеральний штаб оцінює ракетну небезпеку з моря завжди на високому рівні", – додала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

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