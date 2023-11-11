Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, пояснивши, чому окупанти тримають ракетоносії в бухті.
Зверніть увагу Росія посилила атаки балістикою: у ЗСУ назвали причину
Ворог підступний
Наразі у Чорному морі перебуває чотири кораблі й один в Азовському. Вони патрулюють, контролюючи надводну обстановку. Втім, ракетоносії ворога заведені у пункти базування через штормову погоду.
Море дуже неспокійне. Воно на нашому боці й не дозволяє ракетоносіям виконувати бойові завдання,
– зазначила Гуменюк.
Ворог настільки підступний, що може використовувати ракетоносії просто з бухт. Попри те, що це насамперед небезпечно для екіпажу та інфраструктури довкола.
"Такі факти вже були зафіксовані й не можна скидати їх з рахунку. Саме тому Генеральний штаб оцінює ракетну небезпеку з моря завжди на високому рівні", – додала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.
Чи можуть ракетоносії атакувати Україну з бухт: дивіться відео
Що відомо про ранкову атаку на Київ
- У Києві зранку 11 листопада пролунало декілька потужних вибухів. Згодом у столиці оголосили повітряну тривогу. Ймовірно, окупанти застосували балістичні ракети.
- Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що ракети російські загарбники, мабуть, запускали з Курська або Брянської області. По ворожих цілях відпрацював ЗРК Patriot.
- У КМВА заявили, що ППО збила балістичну повітряну ціль типу "Іскандер" у напрямку столиці. Втім, командувач Повітряних сил Микола Олещук зауважив, що наразі встановлюється точний тип ракети. Це могла бути як балістична "Іскандер-М", так і зенітна керована С-400.
- Вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних будинків. Зокрема, покрівлі, побиті вікна. Міський голова Києва Віталій Клично повідомив, що було кілька дзвінків медикам, але жертви не підтвердилися.