Росія, за словами Путіна, готова на цю ескалація відповідати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Про що заявив Путін

Російський диктатор Путін знову висловив невдоволення "противникам Росії", звинувативши їх у постійній "ескалації ситуації". На думку диктатора, ситуація загострюється через дії інших країн, а Росія, за його словами, "відповідатиме на будь-які виклики".

Ці заяви Путін зробив в інтерв'ю придворному кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Путін також пообіцяв, що міжнародній спільноті доведеться шукати "компроміси", які відповідатимуть російським інтересам. Саме на їх основі Росія будуватиме відносини з іншими країнами.

Не треба нікого лякати. Небезпек багато. Вони зростають. І ми бачимо, що робить наш супротивник сьогоднішній. Він ескалює ситуацію. Якщо так хочеться, їм погано живеться, хай ескалюють далі,

– заявив Путін.

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Парадоксально, що поганим життям у Росії він вважає не нинішню світову ізоляцію та всесторонню деградацію, а період правління його попередників. Тут він, ймовірно, натякає на розвал СРСР. Саме попередники, за його словами, "пішли на руйнацію своєї країни".