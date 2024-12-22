Таку думку висловив 24 Каналу оглядач Deutsche Welle Костянтин Еггерт, зазначивши, що Путін прагне зустрічі з Трампом через проблеми, які є в Росії. Він докладе зусиль, щоб не розчарувати обраного президента США.

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У Росії є проблеми

Путін, за словами оглядача Deutsche Welle, усвідомлює, що ситуація в економіці Росії погана і нагадує ту, яка була у 1990-ті роки. Також починають працювати санкції проти російського тіньового флоту.

Крім того, стоїть проблема особового складу збройних сил Росії, тому що залучення північнокорейських військових – це ознака того, що закінчились ув'язнені, яких відправляли на фронт. Путін зараз, на його думку, перебуває у глухому куті.

Глава Кремля не хоче проводити мобілізацію, тому що вона може призвести до "сюрпризів" через велику кількість відмов йти воювати. Це, імовірно, спровокує масові протести, яких боїться російська влада.

Путін через всі ці проблеми хоче піти на переговори з Трампом, але на своїх умовах. Наразі він посилає сигнали, мовляв, якщо США "зламають" Зеленського і він піде на 85% умов Росії, тоді Путін сяде за стіл переговорів,

– підкреслив Еггерт.

Зверніть увагу! Видання The Washington Post прогнозує, що у 2025 році може відбутися зустріч Трампа та Путіна. Однак аналітики видання не мають великої надії, що буде укладено мирну угоду щодо війни в Україні через "максималістський підхід Путіна та небажання Трампа виглядати слабким".

Тому зустріч Трампа з очільником Кремля, як зазначив оглядач Deutsche Welle, несе певні ризики для України. Путін спробує виправити помилки своїх попередніх переговорів з Трампом. Зокрема, після спілкування у 2019 році в Гельсінкі у Трампа, за інформацією інсайдерів, залишилось відчуття, що Путін не хоче ні в чому йти йому на поступки.

Зустріч може бути передчасною

"З іншого боку, про можливу зустріч Трампа і Путіна у 2025 році пишуть західні ЗМІ, але чи відбудеться вона дійсно, не відомо. Також не зрозуміло, з чим прийде на такі можливі перемовини Путін та Трамп, враховуючи, що обраний президент США є людиною непередбачуваною. Зараз не зовсім зрозуміло, де у його команди є "червоні лінії", за які вони не будуть заходити за жодних умов", – припустив він.

Водночас у цьому контексті дуже важлива позиція європейських партнерів України, які мали б взяти на себе її військову підтримку. Це може вплинути на адміністрацію Трампа, у складі якої далеко не пропутінські "голуби".

Проте, якщо зустріч Трампа і Путіна відбудеться у 2025 році, вона може бути передчасною,

– відзначив Костянтин Еггерт.

Хоча він вже бачився з Зеленським за посередництвом Еммануеля Макрона, і зустріч пройшла непогано. Однак Трамп має гарну пам'ять і він, імовірно, не забув відмову Зеленського у пошуку компромату на Хантера Байдена. Тому Україні, за словами Еггерта, доведеться працювати над налагодженням особистої взаємодії з адміністрацією Трампа.

До слова, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов вважає, що для того, щою склалися шанси для завершення війни в Україні потрібні три компоненти: бажання у Путіна укладати перемир'я на цьому етапі війни; бажання України та Європи укладати невигідну угоду; спроможність Трампа та його команди натиснути на сторони конфлікту задля укладання певної угоди.