Країна-агресорка розуміє, наскільки технологічно низькою є північнокорейська армія. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що для так званої "другої армії світу" соромно прикриватися солдатами з КНДР.

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Чому Росія мовчить про участь КНДР

Для Владіміра Путіна сказати про допомогу Північної Кореї є великим іміджевим ризиком. До того ж найближчою союзною державою для Росії є Білорусь, яка відмовилась надавати свої війська для війни. Виглядає так, що очільник Кремля не зміг примусити Александра Лукашенка воювати та немає на нього впливу.

Через те, що Білорусь не воює, повідомлення про залучення північнокорейських солдатів буде визнанням слабкості Путіна. Звісно, для нього це неприйнятно,

– сказав Іван Тимочко.

Ще один момент полягає в тому, що ми до кінця не знаємо, яке призначення солдатів з КНДР. Можливо, їх відправили для того, щоб вони здобули військовий досвід, а їхнє перебуває має тимчасовий характер. Вже стало очевидним, що у тактичних операціях вони відступають та на десятиліття відстають від умов сучасної війни.

Путін розуміє, що йому потрібно проводити мобілізацію, збільшувати кількість контрактників, строковиків. Якщо він офіційно скаже про участь КНДР, то росіяни можуть розслабитися і взагалі відмовляться воювати. Вони знатимуть, що є альтернатива їхньої заміни на лінії фронту.

Накладається багато моментів, чому Путін намагається мінімізувати інформацію про те, що північнокорейці воюють. Але не треба забувати, що легко нам не буде, не залежно від того залучені бійці КНДР чи ні,

– підсумував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.