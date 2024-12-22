Такое мнение высказал 24 Каналу обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт, отметив, что Путин стремится к встрече с Трампом из-за проблем, которые есть в России. Он приложит усилия, чтобы не разочаровать избранного президента США.

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У России есть проблемы

Путин, по словам обозревателя Deutsche Welle, осознает, что ситуация в экономике России плохая и напоминает ту, которая была в 1990-е годы. Также начинают работать санкции против российского теневого флота.

Кроме того, стоит проблема личного состава вооруженных сил России, потому что привлечение северокорейских военных – это признак того, что закончились заключенные, которых отправляли на фронт. Путин сейчас, по его мнению, находится в тупике.

Глава Кремля не хочет проводить мобилизацию, потому что она может привести к "сюрпризам" из-за большого количества отказов идти воевать. Это, вероятно, спровоцирует массовые протесты, которых боится российская власть.

Путин из-за всех этих проблем хочет пойти на переговоры с Трампом, но на своих условиях. Сейчас он посылает сигналы, мол, если США "сломают" Зеленского и он пойдет на 85% условий России, тогда Путин сядет за стол переговоров,

– подчеркнул Эггерт.

Обратите внимание! Издание The Washington Post прогнозирует, что в 2025 году может состояться встреча Трампа и Путина. Однако у аналитиков издания нет большой надежды, что будет заключено мирное соглашение по войне в Украине из-за "максималистского подхода Путина и нежелания Трампа выглядеть слабым".

Поэтому встреча Трампа с главой Кремля, как отметил обозреватель Deutsche Welle, несет определенные риски для Украины. Путин попытается исправить ошибки своих предыдущих переговоров с Трампом. В частности, после общения в 2019 году в Хельсинки у Трампа, по информации инсайдеров, осталось ощущение, что Путин не хочет ни в чем идти ему на уступки.

Встреча может быть преждевременной

"С другой стороны, о возможной встрече Трампа и Путина в 2025 году пишут западные СМИ, но состоится ли она действительно, не известно. Также не понятно, с чем придет на такие возможные переговоры Путин и Трамп, учитывая, что избранный президент США является человеком непредсказуемым. Сейчас не совсем понятно, где у его команды есть "красные линии", за которые они не будут заходить ни при каких условиях", – предположил он.

В то же время в этом контексте очень важна позиция европейских партнеров Украины, которые могли бы взять на себя ее военную поддержку. Это может повлиять на администрацию Трампа, в составе которой далеко не пропутинские "голуби".

Однако, если встреча Трампа и Путина состоится в 2025 году, она может быть преждевременной,

– отметил Константин Эггерт.

Хотя он уже виделся с Зеленским при посредничестве Эммануэля Макрона, и встреча прошла неплохо. Однако у Трампа хорошая память и он, вероятно, не забыл отказ Зеленского в поиске компромата на Хантера Байдена. Поэтому Украине, по словам Эггерта, придется работать над налаживанием личного взаимодействия с администрацией Трампа.

К слову, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что для того, что бы сложились шансы для завершения войны в Украине нужны три компонента: желание у Путина заключать перемирие на этом этапе войны; желание Украины и Европы заключать невыгодную сделку; способность Трампа и его команды нажать на стороны конфликта для заключения определенного соглашения.