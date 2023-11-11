Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Зазначимо, що сили та засоби протиповітряної оборони збили ракету на підльоті до Києва, ще дві впали в полі в області.

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Влучити по балістиці складно

Протягом останніх тижнів українські військові фіксували декілька атак ворога з використанням балістичного виду озброєння, зокрема по Південному регіону України.

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Балістичні ракети особливо небезпечні, адже виявити пуски складно. Ракета відразу підіймається у вищі шари атмосфери й звідти вже спрямовує свій удар по складній траєкторії, яку виявити дуже непросто. Відповідно влучити по балістичній ракеті силам протиповітряної оборони також важко.

Саме тому балістика небезпечна. Виявлення такої ракети, сигнал повітряної тривоги й вибух можуть бути фактично одночасно,

– зазначила Гуменюк.

За її словами, використання ворогом балістики свідчить про певний ступінь розгубленості та відчаю, адже це високовартісна зброя. Її застосування у таких точкових ударах – це спроба максимально тиснути на тилові регіони, коли немає успіхів на фронті.

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