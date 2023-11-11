Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Отметим, что силы и средства противовоздушной обороны сбили ракету на подлете к Киеву, еще две упали в поле в области.
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Попасть по баллистике сложно
В последние недели украинские военные фиксировали несколько атак врага с использованием баллистического вида вооружения, в частности по южному региону Украины.
Баллистические ракеты особенно опасны, ведь обнаружить пуски сложно. Ракета сразу поднимается в высшие слои атмосферы и оттуда уже направляет свой удар по сложной траектории, которую обнаружить очень непросто. Соответственно попасть по баллистической ракете силам противовоздушной обороны тоже тяжело.
Поэтому баллистика опасна. Выявление такой ракеты, сигнал воздушной тревоги и взрыв могут быть фактически одновременно,
– отметила Гуменюк.
По ее словам, использование врагом баллистики свидетельствует об определенной степени растерянности и отчаяния, ведь это высококачественное оружие. Его применение в таких точечных ударах – это попытка максимально давить на тыловые регионы, когда нет успехов на фронте.
Почему Россия использует высококачественное оружие для точечных ударов: смотрите видео
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- Страна-террорист в ночь с 10 на 11 ноября атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Враг намеренно использует ночное время для истощения Силы обороны и гражданского населения. ВСУ обнаружили и сбили 4 дрона – 3 в Одесской области и 1 на Криворожье. К сожалению, враг повредил хозяйственное сооружение в Одесской области.
- Около 8 утра 11 ноября в Киеве прогремели мощные взрывы. Впоследствии в столице объявили воздушную тревогу. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по предварительным данным, россияне атаковали баллистическими ракеты.
- Накануне вечером в ряде областей Украины звучала тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг запустил 2 группы дронов иранского производства "Шахед".