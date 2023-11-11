Враг использует ночное время для того, чтобы максимально истощить Сили обороны и гражданское население. Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что россияне не прекращают свой террор.
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Россияне атаковали Юг Украины
Оккупанты пытались направить свои беспилотники максимально незаметно, используя особенность местности. В частности, они шли из Черного моря на низкой высоте и через временно оккупированную территорию левобережной Украины.
Этой ночью враг прибег к массированной и разветвленной атаке беспилотниками "Шахед". Направлял их по разным направлениям. В нашей зоне ответственности мы наблюдали пуски с мыса Чауда в Крыму и с восточного побережья Азовского моря,
– рассказала Гуменюк.
Силам обороны удалось обнаружить и уничтожить 4 БПЛА – 3 в Одесской области и 1 на Криворожье, но попаданий все же не избежали, в том числе был удар по Одесскому району. Там повреждено хозяйственное сооружение, которое не использовалось. Пострадавших нет.
Гуменюк рассказала об атаке на Юг: смотрите видео
Россияне продолжают свой террор, в частности, направляют удары на портовую инфраструктуру, пытаются создать давление и повлиять на функционирование гуманитарного коридора.
"Перед тем враг атаковал Одесскую область ракетами и наносил удары с акцентом на портовую, прибрежную инфраструктуру. В результате были повреждены несколько домов, три пострадавших, которых доставили в медицинские учреждения", – добавила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
Атака врага на Украину 11 ноября: что известно
- Россияне атаковали Киевскую область утром 11 ноября баллистическими ракетами "Искандер". Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ракету на подлете в столицу. В одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что в Киеве работала система ПВО по баллистике. Он уточнил, что враг нацелился на Киев еще ночью, когда пытался нанести удары дронами-камикадзе типа "Шахед",
- С вечера 10 ноября в ряде областей Украины звучала тревога. Сначала ее объявили на Востоке, а затем на Юге и других регионах. Сообщалось, что враг запустил сразу две группы "Шахедов".