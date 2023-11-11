Враг использует ночное время для того, чтобы максимально истощить Сили обороны и гражданское население. Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что россияне не прекращают свой террор.

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Россияне атаковали Юг Украины

Оккупанты пытались направить свои беспилотники максимально незаметно, используя особенность местности. В частности, они шли из Черного моря на низкой высоте и через временно оккупированную территорию левобережной Украины.

Этой ночью враг прибег к массированной и разветвленной атаке беспилотниками "Шахед". Направлял их по разным направлениям. В нашей зоне ответственности мы наблюдали пуски с мыса Чауда в Крыму и с восточного побережья Азовского моря,

– рассказала Гуменюк.

Силам обороны удалось обнаружить и уничтожить 4 БПЛА – 3 в Одесской области и 1 на Криворожье, но попаданий все же не избежали, в том числе был удар по Одесскому району. Там повреждено хозяйственное сооружение, которое не использовалось. Пострадавших нет.

Гуменюк рассказала об атаке на Юг: смотрите видео

Россияне продолжают свой террор, в частности, направляют удары на портовую инфраструктуру, пытаются создать давление и повлиять на функционирование гуманитарного коридора.

"Перед тем враг атаковал Одесскую область ракетами и наносил удары с акцентом на портовую, прибрежную инфраструктуру. В результате были повреждены несколько домов, три пострадавших, которых доставили в медицинские учреждения", – добавила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

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