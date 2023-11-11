Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Он рассказал детали ночной атаки "Шахедами" в Днепропетровской области, передает 24 Канал.

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Днепропетровщину массированно атаковали "Шахедами"

В ночь на 11 ноября оккупанты в очередной раз массированно атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Как уточнили в ОВА, силы ПВО сбили 5 "Шахедов" в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах.

К сожалению, ликвидировать удалось не все враждебные цели. Лысак сообщил, что два "Шахеда" попали в здания.

Есть разрушение. Возник пожар, который спасатели обуздали,

– сообщил Лысак.



На Днепропетровщине возник пожар в результате атаки "Шахедами" / Фото Днепропетровская ОВА

Кроме того, Днепропетровщину также атаковали и по артиллерии. В ОВА сообщили, что дважды российская армия атаковала Марганецкую общину в Никопольском районе. Враг нанес более полудесятка выстрелов из тяжелой артиллерии. К счастью, люди во время атаки не пострадали.

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