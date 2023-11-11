Ворог використовує нічний час для того, щоб максимально виснажити Сили оборони та цивільне населення. Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що росіяни не припиняють свого терору.

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Росіяни атакували Південь України

Окупанти намагалися спрямувати свої безпілотники максимально непомітно, використовуючи особливість місцевості. Зокрема, вони йшли з Чорного моря на низькій висоті й через тимчасово окуповану територію лівобережної України.

Цієї ночі ворог вдався до масованої та розгалуженої атаки безпілотниками "Шахед". Спрямовував їх з різних напрямків. У нашій зоні відповідальності ми спостерігали пуски з мису Чауда в Криму й зі східного узбережжя Азовського моря,

– розповіла Гуменюк.

Силам оборони вдалося виявити та знищити 4 БпЛА – 3 на Одещині й 1 на Криворіжжі, але влучань все-таки не уникнули, зокрема був удар по Одеському району. Там пошкоджено господарську споруду, яка не використовувалася. Постраждалих немає.

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Росіяни продовжують свій терор, зокрема спрямовують удари на портову інфраструктуру, намагаються створити тиск й вплинути на функціонування гуманітарного коридору.

"Перед тим ворог атакував Одещину ракетами й завдавав ударів з акцентом на портову, прибережну інфраструктуру. Внаслідок цього було пошкоджено декілька будинків, є троє постраждалих, яких доставили до медичних закладів", – додала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

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