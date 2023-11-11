Предварительно сообщалось, что Киев пытались поразить баллистикой. Позже в Воздушных Силах отметили, что точная модификация еще устанавливается.

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Детали атаки от Воздушных Сил

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что 11 ноября утром оккупанты пытались ударить баллистикой по Киеву. Он добавил, что выясняется, какого типа была ракета. Это могла быть как баллистическая "Искандер-М", так и зенитная управляемая С-400,

А пока хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК "Patriot" за мгновенную реакцию при защите столицы,

– сообщил он.

​​Олещук также выразил благодарность всем, кто ночью отражал атаку "Шахедов" в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр".

Над небом Киевской области удалось сбить одну цель / Воздушные Силы

Что известно об утренней атаке