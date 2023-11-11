Освобождение Херсона – событие, точно навеки запечатлевшееся в украинской истории. Более 8 месяцев город был единственным областным центром и одним из самых больших городов, который захватила Россия. Оккупанты были уверены, что здесь они навсегда, провели псевдореферендум и объявили о "присоединении" Херсона и области к России.

Однако реальность оказалась совсем другой, и теперь дата 11.11.2022 запечатлена в памяти украинцев. Херсон стал свободным от захватчиков, все правобережье вернулось под контроль Украины.

К сожалению, сейчас реальность Херсона другая – ежедневные обстрелы с оккупированной территории левобережья области. Для того чтобы это прекратить, нам нужно делать все для победы. И чтобы еще раз напомнить, для чего и за что наше государство воюет, сегодня мы будем говорить об освобождении Херсона. Об эйфории, о радости, о слезах и улыбках. О том, как Херсон стал свободным. О том, как наши военные заходили в город, а местные вытаскивали из закопанных банок флаги и выходили на улицы встречать их. Обо всем этом читайте в материале 24 Канала.

Поле за полем: как Силы обороны приблизились к Херсону

"Херсон будет легче взять, чем Правдино".

Херсон. Так много о нем говорят в новостях. Цель приоритетная и это уже давно не секрет, ведь с августа говорят, что "мы идем на Херсон". Да, идем, но мало кто знает, что стоит за этими словами.



Несмотря на жару и усталость, бойцы уничтожали врага / Фото, предоставленное 24 Каналу

Бойцы 206-го батальона ТРО стоят за менее чем 30 километров до Херсона. Хотя здесь никто не меряет расстояние километрами. Его измеряют полями. Широкими херсонскими полями.

Лето было апокалиптическим. Россияне ждали, когда ветер будет дуть в направлении позиций наших защитников и жгли поля, чтобы огнем выбить их оттуда. Горели травы, горела пшеница. Над степями поднимались огненные смерчи. А вместе с этим детонировали мины.

Пожары на херсонских полях / Фото, предоставленное 24 Каналу

Кто-то видел эти степи впервые, а для кого-то, к сожалению, они стали последним, что довелось увидеть.

Здесь все как из постапокалиптического фильма. В пустых домах в окрестных селах словно замерла жизнь. Во дворе висит еще в феврале постиранная постель, а на столах лежат открытые детские тетради, которые обрываются на словах "23 февраля, домашняя работа". По селам бегают стада свиней, коровы, лошади и другие домашние животные, которых хозяева выпустили, прежде чем уехать. Теперь они выживают в условиях дикой природы, а многие подрываются на минах.

В боях в степи автоматы – вещь не такая уж и нужная, потому что ближний бой, когда тебя и врага разделяет 2 километра поля, маловероятен. Но нужна железная выдержка и сила, ведь к позициям нужно идти пешком в полном снаряжении под палящим солнцем. А когда дожди – идти тоже тяжело, ведь ты постоянно в грязи.

Дожди на Херсонщине были не так часто, но после них было много грязи / Фото, предоставленное 24 Каналу

Враг между тем у Правдиного окопался так, что был уверен: его с позиций никогда не выбьют. Однако в июле бойцы ВСУ и ТРО, среди которых и 206 батальон, сделали невозможное – прорвали первую линию российской обороны, которую держали элитные десантные подразделения. Но россиян погубила самоуверенность, потому что в бой они пошли без бронежилетов и с абсолютной уверенностью в непобедимости.

Бойцы 206-го батальона в Херсонской области / Фото, предоставленное 24 Каналу

Взятие этой позиции придавало особенную уверенность в дальнейших действиях. Но между собой бойцы продолжали говорить о том, что Херсон будет взять легче, чем село Правдино, которое россияне превратили в свою крепость.

Бои на Херсонщине летом: видео, предоставленное 24 Каналу

В конце лета дело хоть и шло к осени, но здесь становилось только жарче. Возросло количество обстрелов. Южные степи разрывали звуки снарядов, а обломки сносили посадки. И в таких ожесточенных условиях наши воины шли в наступление.

Каждое поле, каждую посадку мы выковыривали потом и кровью,

– говорит "Марс", боец 206-го батальона.

206-й батальон на Херсонщине / Фото, предоставленное 24 Каналу

После освобождения Киевщины его с побратимами отправили сюда, в Херсонскую область. Здесь "Марс" стал не только свидетелем, но и участником мощной слаженной работы разных подразделений, разных бригад, работавших как единый механизм для того, чтобы уничтожить врага. Особенно слаженно 206-й батальон долгое время работал вместе с 28-й отдельной механизированной бригадой. Даже если не всегда результатом такой работы было продвижение, все же слаженные действия могли вызывать только восхищение.



Большинство бойцов батальона были гражданскими до 24 февраля / Фото, предоставленное 24 Каналу

Когда украинские воины прорвались на севере Херсона, россияне начали действовать иначе. Если наши бойцы уничтожили танк, вместо него ставили уже 2 танка. Если уничтожили гаубицу – пригоняли сразу 3. Враг не знал, с какой стороны будет основной удар, поэтому хотел резервами закрыть всю линию столкновения. Россияне перебрасывали подкрепление и вполне вероятно, что с левобережья.

Когда с севера наши войска пошли наступать, конечно, они начали отрезать понемногу их (россиян – 24 Канал). И конечно, что враг боялся оказаться в окружении. С одной стороны мы их подперли и уперлись так, что мы не отходили,

– вспоминает "Морпех".

Но это было сложно, особенно с учетом того, что в то же время складам боекомплекта и переправам через Днепр начали прилетать "горячие приветы" от HIMARS.

Большинство бойцов батальона до 24 февраля совершенно не были причастны к военному делу, но их отваге и уверенности можно позавидовать. Их пыл поразил "Форта" – командира взвода огневой поддержки, который в свое время был участником АТО. Его, человека с боевым опытом, приятно удивляли те, кто, казалось, вчера еще был гражданским.

Ребята молодые, мужчины, которым уже под 50 лет – все они были уверены в себе. Они были готовы и рвались к бою. Им было все равно на преобладающие ресурсы россиян. Если вспомнить одного моего бойца, он был пулеметчиком, то он говорил: "Пусть только он (оккупант) подойдет на нужную дистанцию, я не промахнусь, я все сделаю". И он делал свою работу. Он четко делал ее. У меня была полная уверенность в пулеметчиках,

– рассказывает "Форт".

Дойти до Херсона стало принципиальной миссией для батальона. И не только потому, что они провели в херсонских степях полгода. Но и потому, что в этом батальоне боролись не только бойцы из Киевской области, но и Херсонской. Освобождение своего дома для них было ключевой целью. А Херсон был постоянно таким близким и столь далеким одновременно.



Россияне обстреливали наших защитников запрещенными фосфорными боеприпасами/ Фото, предоставленное 24 Каналу

В октябре батальон ротировали и вернули на восстановление. Поэтому за кульминацией наступления им приходилось наблюдать. Конечно, это большая радость, но в то же время бойцы говорят, что у них есть ощущение, что они должны были быть среди тех, кто завершит дело.

Мы заслуживали того, чтобы зайти в Херсон,

– говорят бойцы.

Но, несмотря на то, 206-й батальон, как и многие другие подразделения, сделали все возможное и невозможное для того, чтобы Херсон стал свободным.

Вспышки вместо света: последняя ночь оккупации в Херсоне

Россиян на улице все меньше, блокпостов остались единицы, но страха меньше не стало. Здесь, в Херсоне, уже несколько дней нет связи и света. Еще несколько дней назад на мобильные телефоны приходили SMS с призывами "эвакуироваться" на левый берег и пугалками, что в Херсоне будет очень опасно. Но тогда еще и свет был. И телебашня целая была. Но она оккупацию не пережила.

Разрушенная россиянами телебашня: видео Лилии Александровой

Эта ночь не похожа на предыдущие. Кто-то пытался словить сигнал украинского радио, чтобы услышать новости о том, что же происходит на фронте. Кто-то на свой страх и риск шел искать хоть какую-то связь и узнать, что происходит. Каждый действует по-разному, но ощущение у всех одно – что-то будет. Только что именно – пока вопрос.

Что точно отличало эту ночь от предыдущих – взрывы. Когда весь город окутан тьмой, то видна каждая вспышка. Слышен каждый взрыв. Особенно жарко у Антоновского моста. Где-то около него россияне оборудовали себе понтонную переправу и сейчас под покровом ночи продолжают бежать вместе с награбленным. Взрывы не удивляли местных, но этой ночью они были слишком интенсивными. Раз за разом тишину в городе разрывали прилеты. Не нужно было радио или новостей из телеграма, стало ясно, что что-то изменилось. Вопрос только был в том, что будет дальше?

После ночи всегда всходит солнце. Это истина, которую мы точно усвоили. И после сложной ночи в Херсоне наступил рассвет. Бессонная ночь была сложной. Но никто еще не знал, что о сне сегодня забудут все – и те, кто всю ночь работал, и те, кто не мог уснуть под канонады.

На календаре 11.11.22.

Россияне не уступили, а сбежали: как ВСУ заходили в Херсон

Это утро могло быть таким же, как и другие. Единственное, что изменилось – Херсон стал гораздо ближе. Вот он совсем близко. Бойцы 59-й бригады отправились в разведку, чтобы потом побратимы оборудовали позиции возле города. Но на въезде в Херсон россиян не видно – их нет. Не долго раздумывая, бойцы на свой страх и риск решили заехать в город. И не ошиблись.

Позади бойцов "Кавказского легиона" была легендарная Чернобаевка. Село свободно, следующая остановка – Херсон. В предчувствии неизвестности 13 бойцов легиона под командованием Ладо Гамсахурдии, 2 бойца ГУР МО и 5 спецназовцев ССО начали движение в сторону Херсона. Небольшая группа вошла в город. Украинские войска заходили малыми группами, чтобы убедиться, что россияне действительно сбежали.

Наша битва за Херсон была на въезде в Херсонскую область со стороны Николаева. В тот же день мы заходили в Херсон без боев,

– вспоминает Ладо.



Кавказский легион на пути в Херсон / Фото предоставлено 24 Каналу

Последние недели были напряженными. Пока воины били по вражеской логистике, некоторые решили пугать Украину сравнениями со Сталинградом. Мол, битва будет такой же ожесточенной и Украина понесет потери. Когда Россия объявила о "выводе войск на более выгодные позиции", то есть о бегстве за Днепр, трудно было понять, действительно ли так произойдет. Хотя люди, которые месяцами отрабатывали по складам боеприпасов и переправам, как никто понимают, что здесь россиянам удерживать позиции тяжело и "отход" – это действительно вынужденный побег. Но враг коварен.

Бойцы, зашедшие на окраины города, ожидали теплого приема, знали, что их здесь будут рады видеть. Но не все могли представить, насколько. Заметив автомобили с сине-желтыми флагами, местные доставали из тайников свои флаги и шли встречать ВСУ. Кто-то держал знамена в банках, закопанных в земле, и вот наконец настал тот день, чтобы их вытащить.

До центра доехать почти невозможно, потому что на улице каждый останавливает машину – хочет увидеть защитников, поблагодарить их.

Что удивляло – так это то, что с некоторых билбордов уже исчезали российские агитки. Кое-где только были куски, которые не отклеивались. Россиян здесь нет нескольких часов, а город уже очищается от "русского мира". Хотя бойцы знают, что где-то между гражданскими еще скрываются не успевшие сбежать оккупанты. Их еще предстоит найти – городу нужна зачистка. А людям сейчас нужно другое – они плачут от счастья и обнимают воинов, которых так долго ждали.

Наши в городе: Херсон встречает украинских воинов

8 недель в тайнике и флаг на чердаке

Для Елены Наумовой это утро выглядело таким же, как и все предыдущие 8 недель, которые ей приходится проводить здесь – в квартире-убежище. Здесь россиянам ее не найти. Воспитательница детского сада, которая вела стримы с оккупации, стала россиянам поперек горла, поэтому они охотятся за ней. Но вот с сентября никто уже не знает, где она. В конце августа ее похитили, но после 2 недель допросов и голода отпустили. Ее заставили записать извинения перед оккупантами и пообещали отправить на подконтрольную Украине территорию, если женщина соберет деньги на то, чтобы заплатить перевозчику.

Но именно тогда ВСУ деоккупировали Харьковщину. Мир снова ужаснулся, как тогда, когда была освобождена Киевщина. Массовые захоронения убитых россиянами людей. Когда оккупанты сказали Елене, что сами отвезут ее, она вспомнила кадры из Изюма и подумала: "Дальше первой лесополосы меня не повезут".

Но однажды сентябрьским вечером к женщине наведались незнакомые ей на тот момент люди, но ее они хорошо знали. Они были одними из тех, кого вдохновляла Елена и ее оптимизм, поэтому они решили помочь, инсценировав ее похищение, чтобы потом оккупанты с ФСБшниками морочили себе голову, кто же похитил воспитательницу. Условие было только одно – нужно оборвать контакты со всеми. Это было сложно, но другого выбора не было.

И вот уже 8 недель Елена здесь. Последние 2 недели только ее родные знают, что она жива, потому что не удержалась и позвонила брату с телефона соседки. Ее телефоны конфисковали россияне, когда похищали.

И только ей известно, сколько за эти недели было страхов и мыслей. Каждый звук автомобиля, каждый прохожий, особенно оккупанты – все пугало и наводило на мысль, что вот-вот ее найдут.

На плите доваривался борщ. Открывается дверь и первое, что слышит Елена "Наши в городе". Такие долгожданные слова стали абсолютным шоком, и Елена не поверила. В этом шоке единственное, что смогла сказать воспитательница:

– Иди есть борщ.

– ТА КАКОЙ БОРЩ? НАШИ В ГОРОДЕ!

Шок прошел. Пришло осознание и понимание, что нужно что-то делать. Елена вспомнила, что у нее дома есть флаги, нужно взять и идти встречать тех, кого здесь ждали с февраля. На чердаке был один большой сине-желтый флаг и несколько маленьких флажков из садика. Все это ждало этого дня. День, который был таким долгожданным, стал самым неожиданным. Елене часто приходилось убеждать тех, кто уже отчаялся, что наши придут, но сама не могла сегодня поверить в это. Дома женщина взяла флаги, нарвала желтых хризантем и перевязала их синей лентой.

Мы бежали по улице и слышали, как сзади кто-то сигналит. Мы обернулись и увидели колонну разведчиков на открытых пикапах, это они сигналили нам. Я принялась махать флагом, кричать "ВСУ". Не могла поверить. Плакала, бежала, смеялась,

– вспоминает Елена.

Женщина с подругами после этого поспешили на площадь, где было немало людей и все как один скандировали "ВСУ! ВСУ! ВСУ".



Елена Наумова на площади Свободы / Фото из инстаграма Елены

Грузовик АТБ или как Херсон очищался от "русского мира"

Недалеко от площади тем временем едет грузовик, который через несколько часов станет легендой. За его рулем Ияль Исраэли. 17 лет он живет тут после переезда из Израиля, но сегодняшний день не забудет никогда. ВСУ близко, российская нечисть убегает, а это значит, что город нужно почистить. Буквально. Ияль с друзьями разъезжает по городу на грузовике АТБ, который останавливается у каждого билборда – с них снимают те плакаты, которые оставили россияне. "Херсон навеки с Россией" – фикция, которая по куску исчезает с улиц под крики "Слава Украине" и "Путин – х***о!". На самых билбордах остаются только крепко приклеенные куски – ободранные остатки "русского мира".

Херсон очищается после бегства россиян: видео, предоставленное 24 Каналу

Ияль много слышал о том, как украинцев называют неонацистами и теперь он уже знает, что видел нацистов в Украине, пока был в оккупации. Пока россияне были в городе, он всячески приобщался к тому, чтобы их жизнь стала невыносимой. И когда коллаборанты угнали грузовики АТБ, Ияль решил, что вернет их. И сейчас на одном из них он и ездит по городу. И на нем первый украинский флаг, который появился в Херсоне. Первое знамя свободы на грузовике компании, которой Ияль будет благодарен всегда, ведь в Херсоне его взяли на работу в АТБ еще давно без знания языка – его учили и делали все для того, чтобы он мог работать.

Херсонцы радуются грузовики АТБ: видео, предоставленное 24 Каналу

На улицах Ияля сейчас встречают радостные и удивленные люди. Кто еще не видел военных в городе, тот точно уже был уверен, что Херсон свободен, если сюда уже въехало АТБ. Грузовик заехал на площадь Свободы. Здесь еще нет военных, но уже есть люди, которые ждут их. Все в флагах. Увидев грузовик толпа начала скандировать "АТБ! АТБ!", а когда из него вышли мужчины в балаклавах, люди подумали, что это военные и скандировали "ВСУ!". Но это еще не они. Вернее, в центре их еще не было.

Счастью нет границ или что видели военные, заезжая в Херсон

Военные уже были в городе. Анастасия Фищук стояла на окраине Херсона и своим глазам не верила – это ВСУ. Буквально несколько минут назад ее отец ходил вокруг дома в поисках связи и вернулся со словами: "Там проехали 4 машины с украинскими флагами". Потом, когда связь появилась, позвонила по телефону бабушка из Италии и сказала, что ВСУ уже в городе, но Анастасия не верила.

Теперь все видит своими глазами – едет колонна с украинскими флагами. Несколько автомобилей военных уже заехали в город, но люди на окраине собрались, чтобы встретить основную колонну. Страх, что в городе еще есть россияне и могут быть бои или обстрелы с противоположного берега, забылись, все пережитое за эти месяцы казалось страшным сном, который кончился. И вот въезжает колонна под радостные возгласы людей, которые со слезами на глазах не верят своему счастью.

Мы как раз разворачивались, чтобы ехать домой, а тут колонна. Мы не верили своему счастью и подпрыгивали от радости так, что едва машину не перевернули,

– вспоминает Анастасия.

Девушка с родными ехала в центр за колонной, поэтому люди думали, что это тоже авто ВСУ. Можно ли было представить что-либо более трогательное? Они видят сейчас освобождение города так, как его видели военные – со всех сторон к автомобилям подходят люди, каждый хочет пожать руку, поблагодарить и просто увидеть тех, кто освободил город.

Как херсонцы встречали ВСУ: видео Лилии Александровой

Еще задолго до освобождения Анастасия с родными представляла этот день. Тогда она говорила, что точно не будет празднований и гуляний, если на противоположном берегу Днепра останутся оккупанты. Но сегодня это уже было безразлично. Думать о том, что от захватчиков отделяют только воды Днепра, не хотелось. Хотелось кричать от радости, плакать и обнимать защитников. И еще больше хотелось, чтобы это был не сон. А сейчас на площади Свободы людей все больше. Больше сине-желтых флагов.

День свободы после месяцев подполья

В толпе на площади есть и человек, который смог сегодня наконец вдохнуть полной грудью – ВСУ в Херсоне, оккупанты сбежали. Лилия Александрова еще не знает, насколько известной она станет после освобождения родного города. Пока здесь были оккупанты, она была в подполье "Желтой ленты", расклеивала по городу плакаты, нарисованные от руки, таким образом напоминая, что ВСУ обязательно вернутся, а Херсон – это Украина. Но действовать в оккупации было страшно. И не только потому, что могли поймать во время работы, но и потому, что коллаборантов в городе хватало. Никому нельзя было доверять, но нужно было действовать.



Желтая лента – символ украинского сопротивления / Фото Лилии Александровой

И нельзя было сосчитать, сколько раз колотилось сердце, когда надо было наклеить новый плакат и каждый звук настораживал. А сколько труда было вложено в каждый плакат, напоминавший россиянам, что им здесь не место. Она не один месяц напоминала врагам, что им здесь не место, а херсонцам, что оккупация временная, а российские паспорта годятся только как дощечка для нарезания овощей и не больше. Плакаты Лилии призывали бойкотировать псевдореферендум и оказывать сопротивление. Большинство плакатов исчезало, потому что их срывали оккупанты или коллаборанты, но некоторые до сих пор на улицах, и будут оставаться как напоминание о сопротивлении.



Оккупанты и коллаборанты пытались уничтожить все листовки / Фото Лилии Александровой

Утром она искала связь в другой части города, куда приходилось идти пешком. Ей нужна была связь для того, чтобы, возможно, получить новое задание и отчитаться о выполненном. Но тут она получила сообщение от бывшего мужа: "ВСУ в Херсоне, вы свободны". Но Лиля не верила. И, возвращаясь обратно, она уже видела людей, которые с сине-желтыми флагами стояли на улице, но в это трудно было поверить. Поэтому женщина говорила: "Не поверю, пока не увижу". Долго ждать не пришлось, ВСУ уже были в Херсоне.

Потому следующим пунктом назначения стала площадь Свободы. Она ждала этого дня, но он наступил настолько внезапно, что стал приятным шоком. Лиля без колебаний отправилась в центр города, где было немало людей, а на площади уже были военные. Люди буквально окружили их, обнимали, целовали, жали руки и не верили в происходящее. На площади было много сине-желтых флагов, но спрятанный дома флаг Лилия не успела взять в тот день. Однако рядом с ней был трезубец – завязанный на мешке желтый платок в форме нашего герба, который был рядом с ней всю оккупацию.



Лилия Александрова в день освобождения Херсона / Фото, предоставленное 24 Каналу

Украинские флаги при оккупации?

Андрей Иванов тем временем спешил на встречу с другом, но увиденное на улице его очень удивило – по городу ездят автомобили с сине-желтыми флагами, люди с флагами ходят по городу, поэтому в голове мелькнул сразу же вопрос: "Украинские флаги при оккупации? Еще такого не видел". Чем ближе было к центру, тем больше сине-желтого цвета – на автомобилях, спинах людей или на детских лицах.

На обочине дороги много людей ждали ВСУ, поэтому как только появились военные, люди обступали их машины и даже раскачивали их, чтобы воины вышли – так хотелось увидеть их.

И тогда я понял, что мы наконец-то свободны,

– вспоминает Андрей.

Люди буквально носили военных на руках

На площадь Свободы Михаил (имя изменено по просьбе мужчины) добрался на велосипеде. Он уже знал, что ВСУ в городе, более того, ночью на последних потугах связи увидел в сети, что ВСУ освободили Снигиревку в Николаевской области, а это означало, что освобождение Херсона близко. Вопрос только во времени.

Ночь была тяжелая, поэтому пол дня мужчина боролся с усталостью, не мог уснуть под звуки взрывов. Однако когда услышал, что ВСУ в Херсоне – усталость исчезла. Появилась эйфория.

На работе все обеспокоены. Ночь была сложная. Где-то в половину 11 одна женщина на рынке сказала, что видела флаг на здании ОГА. Первая мысль после 9 месяцев оккупации: "Это провокация". Мы ждали очень долго освобождения, но не верилось в то, что россияне оставили город,

– говорит Михаил.

Мужчина сразу же двинулся в центр. На площади Свободы уже собираются люди, а возле здания ОГА действительно развевался флаг. На площадь сносили российские флаги и агитки и бросали как мусор.

Водители автомобилей сигналят по всему городу, некоторые уже ездят с сине-желтыми флагами. Сколько людей на улице здесь не увидел бы за последние месяцы, но сегодняшний день совсем нетипичный. На площади немало людей с флагами и каждый из них хочет поблагодарить военных за освобождение или даже сфотографироваться с ними.

Михаил стал свидетелем этой эйфории. Люди не только обнимали военных, но буквально носили на руках – одного из военнослужащих херсонцы просто подбрасывали вверх, будто он именинник. А праздник сегодня не только у него, а у всего Херсона.

"Русский мир" горит на главной площади города

На улице смеркалось, день приближался к завершению, но в центре Херсона людей только становилось больше. Хоть город и был обесточен, люди не боялись темноты. Они свободны, их больше не напугать.

Все происходит вроде и хаотично, а вроде и упорядоченно. На площадь принесли сорванные плакаты с билбордов, российские флаги и другие остатки "русского мира", которые оккупанты забыли забрать с собой. Теперь все это горит. "Русский мир" горит не только в комментариях в соцсетях, но и в Херсоне. Вдруг несколько человек взялись за руки и начали водить вокруг костра хоровод. Людей становится больше. На улице темно, холодно, но не на площади Свободы – здесь все наоборот. Никакой тьмы, никакого страха, потому что с крыши ОГА за всеми наблюдают военные, которые сейчас для людей как ангелы-хранители на яву.

Где-то слышен сигнал грузовика. Звук становится все сильнее – машина приближается. Грузовик АТБ снова в центре города, но только на этот раз проехать через площадь для Ияля оказалось нелегкой задачей – люди обступили грузовик, и начали водить хоровод уже вокруг него под крики "АТБ!". Этот день точно незабываемый, а Ияль только улыбается – столько внимания к нему еще не было.

Празднование на площади Свободы: видео, предоставленное 24 Каналу

Оказывается, для счастья нужно немного, когда возвращаешь свободу. Кажется абсолютно неважным, что нет света, связи, воды, газа или отопления. Есть долгожданная свобода. Конечно, это пока идет эйфория, но все же.

С каждым часом людей на площади становится все меньше – кому-то далеко идти домой, а кого-то побороло желание поспать. Но те, кто шел с площади, точно знали, что завтра вернутся. И послезавтра. А площадь Свободы гуляет всю ночь.

Россияне еще по ту сторону Днепра

Ночь 12 ноября для россиян была адом, особенно для тех, кто не успел до прихода ВСУ сбежать на левый берег. Всю ночь в Херсонской области работали артиллеристы.

Херсон и россиян теперь разделяет Днепр. Хотя эйфория не утихает, в головах все равно тревожные мысли – россияне могут ударить. Ударить по площади, где толпа счастливых херсонцев. Ударить по очереди за гуманитарной помощью или в супермаркет, который открылся в городе. Они же могут, они террористы.

Еще в день освобождения люди осознавали, что не все опасности позади – переодетые оккупанты еще здесь, вражеская артиллерия запросто достанет до города. Однако ВСУ были в Херсоне. Вернулось чувство безопасности. Не полностью, но все же.

Теперь в Николаеве выдыхают с облегчением, потому что месяцы жизни прифронтового города оставили немало шрамов и забрали немало жизней. И эта боль теперь переходит Херсону. Но об этом думать не хочется.

На площади сегодня снова праздник. Люди идут сюда как на работу – каждый день с утра до вечера здесь толпа счастливых людей, которые до сих пор не могут поверить, что ужас оккупации закончился. Здесь они празднуют до начала комендантского часа. В город заехали первые журналисты – пусть удивится весь мир, как празднует Херсон, который еще месяц назад один миллиардер предлагал оставить россиянам, потому что он "пророссийский".

У нас сейчас нет электричества в городе. Нет воды. Нет централизованного отопления. Нет мобильной связи. Нет интернета. Но здесь нет россиян! И я невероятно счастлив. Мы сможем пережить все, но мы свободны,

– вот что слышали иностранцы в сюжете о Херсоне.

Херсонцы радуются освобождению: смотрите видео

Этот город сломал стереотипы, а люди показали свою стойкость и силу. Херсонцы держали флаги в банках, потому что знали и верили, что ВСУ вернутся.

Несколько дней здесь шли стабилизационные мероприятия, военные и правоохранители искали оккупантов и коллаборантов. Их здесь тоже осталось немало. Херсонцы теперь иронизируют, потому что коллаборанты во время оккупации называли патриотичных херсонцев "ждунами", но теперь все вернулось на свои места.

Площадь Свободы перекрыли, туда съехалось немало военных. И прибыл президент Зеленский. В Херсоне торжественно подняли флаг и окончательно подтвердили тот факт, что город свободен. Но это еще далеко не конец. Еще десятки тысяч украинцев ждут такого же дня.

И он точно придет.

Херсон – это Украина: смотрите видео

Кровавое настоящее

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон, используя артиллерию, РСЗО, авиабомбы, ракеты. Россияне продолжают декларировать, что этот город вроде бы их и продолжают его уничтожать, а пропаганда уже год не устает давать напрасные надежды на "возвращение".

Вспоминая события годичной давности, люди до сих пор испытывают эту радость, но кровавое настоящее не позволяет сейчас радоваться так же, как год назад.

Херсон можно спасти только одним путем – освобождением левобережья, победой. И мы должны работать на это. Мы должны работать для освобождения оккупированных городов и сел и спасения прифронтовых, которые ежедневно терроризируют.

Для этого нужно поддерживать наших воинов. Каждая гривна, сброшенная на сбор, помогает нашим защитникам. Мы не можем сидеть сложа руки, пока война продолжается. Поэтому мы должны не только верить в победу, но и приближать ее.