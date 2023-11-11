Росіяни, як і вчора, проводять дозаправку. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Що відомо про повітряну тривогу зараз

Власне, через те, що окупанти дозаправляються в повітрі, тривога триває довше, ніж зазвичай.

Очевидно, що тривога буде понад три години – маємо такі реалії,

– спрогнозував Юрій Ігнат близько третьої години дня.

Щоб зрозуміти, коли може бути відбій, слід порівняти сьогоднішню тривогу з попередньою, п'ятничною.

Зверніть увагу! Відбої по Україні пішли близько о пів на четверту дня, у Києві тривога тривала близько трьох з половиною годин.

Підступна тактика росіян

За його словами, якщо є така тривала тривога, пов'язана з МіГом, і карта вся червона – слід не забувати і про інші типи тривог, оголошені до зльоту МіГа чи під час його зльоту. Це може бути загроза балістики на Півдні та Сході, загроза ракетного удару чи ударних дронів.

Речник Повітряних сил попередив: одна тривога може накластися на іншу і за загрозою МіГа для всієї України може приховатися небезпека для конкретних регіонів.

Важливо! "Активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході і загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових областей залишається!" – попередили в Повітряних силах після відбою тривоги, пов'язаної з МіГом.

Ранкова балістика по Києву