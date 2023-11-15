Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона подчеркнул, что угроза ракетных ударов "Кинжалами" остается реальной. Об этом пишет 24 Канал.
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Отменят ли в Украине воздушные тревоги во время взлета МиГ-31К
Игнат заявил, что решение относительно того, отменять ли воздушную тревогу на время длительных полетов российских истребителей МиГ-31К, может принять исключительно высшее руководство государства. Он отметил, что в любом случае такое решение непростое, ведь угроза никуда не исчезает - "Кинжал", запущенный из МиГ-31К может достать в любую точку нашего государства.
Спикер Воздушных сил отметил, что от длительных воздушных тревог действительно страдают бизнес и экономика, не работают сервисы, а дети не ходят в школу. Поэтому продолжаются разговоры о градации и маркировке тревог по уровню опасности:
- оранжевый,
- желтый,
- красный.
Воздушные силы будут выполнять то, что примет высшее руководство государства. Юрий Игнат напомнил, что телеграмм-канал Воздушных сил оперативно информирует общество о всех воздушных угрозах.
В Украине участились длительные воздушные тревоги
- 10 ноября в Украине впервые объявляли тревогу, длившуюся почти три часа. Тогда спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что отныне и дальше следует ожидать, что подобные тревоги будут продолжаться в среднем 2 – 2,5 часа – враги тренируются дозаправлять свои самолеты в воздухе.
- С того времени по всей Украине длительные воздушные тревоги чуть ли не каждый день. В частности, сейчас, 15 ноября, тревога тоже длилась более 2 часов.
- В частности, из-за этого в Полтавской области ослабили ограничение во время воздушных тревог. Теперь в регионе не будут выключать уличное и рекламное освещение во время оглашения опасности. Но в регионе продолжает действовать режим светомаскировки в ночное время суток.