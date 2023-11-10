В Украине 10 ноября объявили воздушную тревогу , которая стала аномально продолжительной. Она связана со взлетом Миг-31.

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Враг имеет другие задачи

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, сейчас задачи врага несколько изменились. Об этом он рассказал в эфире телемарафона .

В настоящее время они отрабатывают дозаправку в воздухе. Понятно, что время пребывания МиГа в воздухе растет фактически вдвое,

– сказал он.

Он подчеркнул, что сейчас продолжительность таких тревог составляет более 2,5 часов.

В то же время, лучше не пренебрегать безопасностью и не игнорировать воздушные тревоги. Во время угрозы следует находиться в укрытии или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может спасти жизнь.

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