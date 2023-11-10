В Украине 10 ноября объявили воздушную тревогу , которая стала аномально продолжительной. Она связана со взлетом Миг-31.
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Враг имеет другие задачи
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, сейчас задачи врага несколько изменились. Об этом он рассказал в эфире телемарафона .
В настоящее время они отрабатывают дозаправку в воздухе. Понятно, что время пребывания МиГа в воздухе растет фактически вдвое,
– сказал он.
Он подчеркнул, что сейчас продолжительность таких тревог составляет более 2,5 часов.
В то же время, лучше не пренебрегать безопасностью и не игнорировать воздушные тревоги. Во время угрозы следует находиться в укрытии или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может спасти жизнь.
Игнат объяснил, почему на Западе сложнее сбивать "Шахеды"
- По словам Юрия Игната, в западных областях Воздушным силам из-за ландшафтных особенностей местности значительно труднее сбивать ударные беспилотники типа "Шахед".
- Так, по его словам, если в Южных регионах преобладает равнина, то в Западных областях много лесов и холмов. Эти условия усложняют визуальную видимость враждебных целей.
- Итак, мобильные группы могут слышать "Шахед", но чтобы дрон уничтожить , его нужно еще и видеть. Но добавил, что плохая видимость сокращает время, за которое защитники должны сбить дрон. Так что вероятность, что дрон долетит до цели – выше.