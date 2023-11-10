В Україні 10 листопада оголосили повітряну тривогу, яка стала аномально тривалою. Вона пов'язана зі зльотом МіГ-31.

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Ворог має інші завдання

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, зараз завдання ворога дещо змінилися. Про це він розповів у етері телемарафону.

Зараз вони відпрацьовують дозаправку у повітрі. Зрозуміло, що час перебування МіГа у повітрі зростає фактично удвічі,

– сказав він.

Він наголосив, що зараз тривалість таких тривог становить понад 2,5 години.

Водночас краще не нехтувати безпекою та не ігнорувати повітряні тривоги. Під час загрози потрібно перебувати в укритті або хоча б користуватися правилом двох стін. Звичайна обережність може врятувати життя.

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