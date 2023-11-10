В Україні 10 листопада оголосили повітряну тривогу, яка стала аномально тривалою. Вона пов'язана зі зльотом МіГ-31.
Дивіться також Росіяни наступають по всьому фронту: як за тиждень змінилася карта бойових дій
Ворог має інші завдання
За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, зараз завдання ворога дещо змінилися. Про це він розповів у етері телемарафону.
Зараз вони відпрацьовують дозаправку у повітрі. Зрозуміло, що час перебування МіГа у повітрі зростає фактично удвічі,
– сказав він.
Він наголосив, що зараз тривалість таких тривог становить понад 2,5 години.
Водночас краще не нехтувати безпекою та не ігнорувати повітряні тривоги. Під час загрози потрібно перебувати в укритті або хоча б користуватися правилом двох стін. Звичайна обережність може врятувати життя.
Ігнат пояснив, чому на Заході складніше збивати "Шахеди"
- За словами Юрія Ігната, у західних областях Повітряним силам через ландшафтні особливості місцевості значно важче збивати ударні безпілотники типу "Шахед".
- Так, за його словами, якщо у південних регіонах переважає рівнина, то в західних областях – багато лісів і пагорбів. Ці умови ускладнюють візуальну видимість ворожих цілей.
- Тож, мобільні групи можуть чути "Шахед", але щоб дрон знищити, його потрібно ще й бачити. Та додав, що погана видимість скорочує час, за який захисники мають збити дрон. Тож, імовірність, що дрон долетить до цілі – вища.