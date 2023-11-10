Повітряні сили оголосили про небезпеку о 10:29. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Цієї ночі Росія атакувала "Шахедами" і ракетами: у Київській й інших областях була тривога, працювала ППО
Зранку 10 листопада по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли в небо носія ракети "Кинджал".
Повітряні сили оголосили про небезпеку о 10:29. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Цієї ночі Росія атакувала "Шахедами" і ракетами: у Київській й інших областях була тривога, працювала ППО