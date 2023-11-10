Зауважимо, що спершу у зведенні Генштабу повідомляли про знищення чотирьох дронів з п'яти. Водночас згодом Командування Повітряних Сил ЗСУ уточнило, що ворог запустив шість ударних безпілотників типу "Шахед".

Дивіться також Росія атакувала "Шахедами" і ракетами: у Київській й інших областях була тривога, працювала ППО

Оновлення. В Повітряних силах також повідомили, що, окрім дронів, росіяни застосували також керовані авіаційні ракети.

Загалом було випущено шість ударних БпЛА "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини,

– повідомили у Повітряних Силах.

Зазначають, що силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Уточнюють, що ворожі цілі збили в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Один із дронів збили над Миколаївщиною

Один із ворожих дронів знищено над Миколаївською областю, про це повідомив керівник ОВА Віталій Кім.

"10 листопада на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ударний БпЛА типу "Shahed 131/136", – зазначив він.

Наразі не було повідомлень про наслідки влучання під час атаки, а також даних про те, куди саме сталось влучання одного безпілотника.

Ворог використовував захоплені території

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла деталі та особливості атаки. За її словами, ворог намагався обійти українську систему ППО, використовуючи захоплені території для руху.

Ворог використовував знову нічний час для терору мирного населення і запускав безпілотники типу "Шахед". У нашій зоні відповідальності характерною ознакою цієї атаки було те, що намагалися максимально прямувати над тимчасово окупованою територією, щоб обійти всі системи ППО і з'явитись зненацька десь ближче до центру України,

– зазначила Наталія Гуменюк.

За словами речниці, атака була незначною, якщо говорити про масовістю. Вона також уточнила, що один із ворожих дронів збили у небі над Миколаївщиною, щодо решти – деталі уточнять у Повітряних силах.

"Цілком ймовірно, що ворог намагається нагадувати про нічний терор і розвідувати способи протидії. тобто перевіряючи готовність систем ППО готується до більш потужних атак", – додала Гуменюк.

Росіяни запустили ракету Х-59

В ОК "Схід" заявили, що в Дніпровському районі Дніпропетровської області вночі їх підрозділ Повітряного командування збив керовану авіаційну ракету Х-59.

Також командування повідомило і про знищення безпілотника типу "Шахед" на Харківщині.

Коротко про атаку