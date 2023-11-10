Заметим, что сначала в возведении Генштаба сообщали об уничтожении четырех дронов из пяти. В то же время Командование Воздушных Сил ВСУ уточнило, что враг запустил шесть ударных беспилотников типа "Шахед".

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Обновление. В Воздушных силах также сообщили, что, кроме дронов, россияне применили также управляемые авиационные ракеты.

В общей сложности было выпущено шесть ударных БпЛА "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну КАР Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины,

– сообщили в Воздушных Силах.

Отмечают, что силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 5 ударных БПЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Уточняют, что враждебные цели сбили в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.

Один из дронов сбили над Николаевщиной

Один из вражеских дронов уничтожен над Николаевской областью, об этом сообщил руководитель ОВА Виталий Ким.

"10 ноября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один ударный БпЛА типа "Shahed 131/136", – отметил он.

Пока не было сообщений о последствиях попадания во время атаки, а также данных о том, куда именно произошло попадание одного беспилотника.

Враг использовал захваченные территории

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала детали и особенности атаки. По ее словам, враг пытался обойти украинскую систему ПВО, используя захваченные территории для движения.

Враг использовал снова ночное время для террора мирного населения и запускал беспилотники типа "Шахед". В нашей зоне ответственности характерным признаком этой атаки было то, что пытались максимально направляться над временно оккупированной территорией, чтобы обойти все системы ПВО и появиться неожиданно где-то ближе к центру Украины,

– отметила Наталья Гуменюк.

По словам спикера, атака была незначительной, если говорить о массовости. Она также уточнила, что один из вражеских дронов сбили в небе над Николаевщиной, по остальным детали уточнят в Воздушных силах.

"Вполне вероятно, что враг пытается напоминать о ночном терроре и разведывать способы противодействия. То есть проверяя готовность систем ПВО готовится к более мощным атакам", – добавила Гуменюк.

Россияне запустили ракету Х-59

В ОК "Восток" заявили, что в Днепровском районе Днепропетровской области ночью их подразделение Воздушного командования сбило управляемую авиационную ракету Х-59.

Также командование сообщило и об уничтожении беспилотника типа "Шахед" в Харьковской области.

Кратко об атаке