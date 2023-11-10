Воздушная тревога в Украине 10 ноября / Коллаж 24 Канала
Российская армия ночью 10 ноября в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Так, оккупанты запускали как ракеты разного типа, так и беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".
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На протяжении ночи сирены звучали в основном на Юге и в Центре Украины. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, немедленно пройти в укрытие, ведь это может уберечь вас от вражеских обстрелов и облегчить работу нашим защитникам неба.