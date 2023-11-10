На протяжении ночи сирены звучали в основном на Юге и в Центре Украины. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, немедленно пройти в укрытие, ведь это может уберечь вас от вражеских обстрелов и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге 10 ноября

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

04:05 Отбой угрозы дронов.

03:05 Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги, – ОВА.

02:38 В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях Украины: Киевская;

Черкасская;

Луганская;

АР Крым.

Воздушная тревога в Украине 10 ноября / Скриншот 24 Канала

02:36 В Винницкой и Кировоградской областях отбой воздушной тревоги.

02:34 Воздушные силы объявили тревогу в Киевской области (без Киева) из-за движения "Шахедов". Там призвали не игнорировать сирены и направляться в ближайшие укрытия гражданской защиты.

02:05 В Херсонской и Николаевской областях отбой воздушной тревоги.

02:02 Воздушные силы предупредили об опасности Винницкой области. В частности, туда также двигаются беспилотники типа "Шахед".

01:53 В Донецкой области раздался отбой воздушной тревоги.

01:37 Тревога прозвучала и в Кировоградской области. Туда также улетают "Шахеды".

01:30 В Воздушных силах предупредили о движении российско-иранских беспилотников типа "Шахед" в направлении Черкасской области. Там раздались сирены.

01:12 Воздушная тревога раздалась и в Донецкой области. Там тоже предупреждали о ракетной опасности.

01:01 В Одесской области – отбой воздушной тревоги.

00:52 В воздушных силах сказали о ракетной опасности для Одесской области. В частности, враг мог пустить ракеты из своей тактической авиации.

00:04 Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки "Шахедами" в Херсонской и Николаевской областях.