Тревога начала распространяться по стране в 14:26. Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти до ближайшего укрытия.

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Воздушные силы предупреждают об опасности

В Воздушных Силах ВСУ в 14:26 предупредили об опасности на всей территории страны.

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС России с аэродрома "Саваслейка",

– предупредили в ВСУ.

В 15:06 в Воздушных силах объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним, что истребители МиГ-31К являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал". Особенности этой ракеты в том, что она обладает гиперзвуковой скоростью до 12 000 километров в час и может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.



Карта тревог в Украине по состоянию на 14:35 8 ноября

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что, вероятно, истребитель в очередной раз взлетел на "патрулирование". В сети предполагают, что российские военные, вероятно, будут снова отрабатывать "норматив" с дозаправкой истребителей в воздухе.

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