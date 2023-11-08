Тривога почала ширитися країною о 14:26. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги й пройти до найближчого укриття.
Цікаво У Росії є понад 800 ракет: що треба про них знати
Повітряні сили попереджають про небезпеку
У Повітряних Силах ЗСУ о 14:26 попередили про небезпеку на всій території країни.
Увага! Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому "Саваслейка",
– попередили у ЗСУ.
Нагадаємо, що винищувачі МіГ-31К є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Особливості цієї ракети у тому, що вона має гіперзвукову швидкість до 12 000 кілометрів на годину й може уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.
Мапа тривог в Україні станом на 14:35 8 листопада
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що, ймовірно, винищувач вкотре злетів на "патрулювання". У мережі припускають, що російські військові, ймовірно, знову відпрацьовуватимуть "норматив" з дозаправкою винищувачів у повітрі.
МіГ-31К злітають на "патрулювання": що відомо
- Після місячної паузи Росія знову почала підіймати у небо винищувачі МіГ-31К. Тривогу через зліт винищувача після перерви оголосили 28 жовтня. Тоді вона протривала понад 2 години й, на щастя, минулося без пусків.
- Після цього 4 листопада у Росії знову злетів МіГ-31К. Цього разу моніторингові телеграм-канали повідомляли, що у повітряному просторі було 3 борти, які злетіли з аеродромів "Саваслейка" та "Моздок". У мережі припускали, що російські літаки займалися "патрулюванням" у небі. Тривога тоді тривала також кілька годин.
- Удень 6 листопада в Україні вкотре оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Моніторингові телеграм-канали пояснювали, що зльоти винищувачів можуть здійснюватись, у тому числі й для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.