Тривога почала ширитися країною о 14:26. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги й пройти до найближчого укриття.

Цікаво У Росії є понад 800 ракет: що треба про них знати

Повітряні сили попереджають про небезпеку

У Повітряних Силах ЗСУ о 14:26 попередили про небезпеку на всій території країни.

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому "Саваслейка",

– попередили у ЗСУ.

Нагадаємо, що винищувачі МіГ-31К є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Особливості цієї ракети у тому, що вона має гіперзвукову швидкість до 12 000 кілометрів на годину й може уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.



Мапа тривог в Україні станом на 14:35 8 листопада

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що, ймовірно, винищувач вкотре злетів на "патрулювання". У мережі припускають, що російські військові, ймовірно, знову відпрацьовуватимуть "норматив" з дозаправкою винищувачів у повітрі.

МіГ-31К злітають на "патрулювання": що відомо