Повітряна тривога почала ширитися країною близько о 12:37. Закликаємо не нехтувати небезпекою й пройти до найближчого укриття.

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Загроза застосування "Кинджалів"

У Повітряних силах попередили, що у Росії злетів носій гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К. Через це на всій території України оголосили повітряну тривогу. Моніторингові телеграм-канали заявляють, що винищувач злетів з аеродрому "Саваслейка".

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано виліт МіГ-31К,

– попередили у Повітряних силах.



Мапа тривог станом на 12:49

Тим часом моніторингові телеграм-канали повідомляють, що у Росії вже злетіло 3 одиниці МіГ-31К – два винищувачі з аеродрому "Саваслейка" й один з "Моздоку". За попередніми даними, російські літаки займаються "патрулюванням".