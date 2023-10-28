Тривога почала ширитися країною о 10:54. Закликаємо українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги й пройти до найближчого укриття.

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Тривогу оголосили по всій Україні

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– попередили у Повітряних силах.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що носій гіперзвукових ракет "Кинджал" злетів з аеродрому Саваслейка у Росії.



Мапа тривог в Україні станом на 11:05 / Скриншот

Варто зазначити, що ворог почав підіймати винищувачі МіГ-31К рідко. Востаннє Повітряні сили фіксували зліт носія гіперзвукових ракет "Кинджал" майже місяць тому – 29 вересня. Тоді росіяни не здійснювали пуски ракет, а лише залякували українців. Тривога увечері 29 вересня тривала близько години.

У Херсонській області тривога також пов'язана із загрозою пусків керованих авіаційних бомб російськими військовими.

Росія накопичує ракети

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що Росія накопичує ракетне озброєння для майбутніх атак, ймовірно, на енергетичну інфраструктуру. Він наголосив, що українцям варто бути готовими до терористичних атак на критичну інфраструктуру, до яких ворог вдавався під час минулого опалювального сезону.

Враховуючи те, що на певному рівні виробництво ракетних озброєнь в агресора зберігається, і останнім часом ми не бачили масованого використання ракетного озброєння, то іде певне накопичення,

– заявив Юсов.

У розвідці Великої Британії також звернули увагу, що Росія вже понад місяць не використовувала крилаті ракети Х-101. Це одна з найдовших пауз за увесь час повномасштабної війни. У розвідці вважають, що ворог накопичує озброєння для майбутніх атак.

Нині ворог продовжує виготовлення цього типу крилатих ракет. На думку військового експерта, засновника БФ "Закриємо небо України" Ігора Романенка, окупанти можуть виготовляти від 40 до 60 ракет Х-101 на місяць.