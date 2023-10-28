Тревога начала распространяться по стране в 10:54. Призываем украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти до ближайшего укрытия.

Россияне на аэродроме в Крыму нарисовали граффити МиГ-31: для чего это оккупантам

Тревогу объявили по всей Украине

Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– предупредили в Воздушных силах.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" взлетел с аэродрома Саваслейка в России.



Карта тревог в Украине на 11:05 / Скриншот

Следует отметить, что враг начал поднимать истребители МиГ-31К редко. Последний раз Воздушные силы фиксировали взлет носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал" почти месяц назад – 29 сентября. Тогда россияне не совершали пуски ракет, а только запугивали украинцев. Тревога вечером 29 сентября длилась около часа.

В Херсонской области тревога также связана с угрозой запуска управляемых авиационных бомб российскими военными.

Россия накапливает ракеты

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Россия накапливает ракетное вооружение для будущих атак, вероятно, на энергетическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что украинцам следует быть готовыми к террористическим атакам на критическую инфраструктуру, к которым враг прибегал во время прошлого отопительного сезона.

Учитывая, что на определенном уровне производство ракетных вооружений у агрессора сохраняется, и в последнее время мы не видели массированного использования ракетного вооружения, то идет определенное накопление,

– заявил Юсов.

В разведке Великобритании также обратили внимание, что Россия уже больше месяца не использовала крылатые ракеты Х-101. Это одна из самых длинных пауз за все время полномасштабной войны. В разведке полагают, что враг накапливает вооружение для будущих атак.

В настоящее время враг продолжает изготовление этого типа крылатых ракет. По мнению военного эксперта, основателя БФ "Закроем небо Украины" Игоря Романенко, кафиры могут производить от 40 до 60 ракет Х-101 в месяц.