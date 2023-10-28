Поэтому следует быть готовым к продолжению террористических атак. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Для Украины есть угроза блэкаута зимой

Юсов подчеркнул, что нужно быть готовыми к продолжению террористических атак оккупантов на объекты критической и энергетической инфраструктуры.

Учитывая, что на определенном уровне производство ракетных вооружений у агрессора сохраняется, и в последнее время мы не видели массированного использования ракетного вооружения, то идет определенное накопление,

– отметил он.

Представитель разведки добавил, что минувшей зимой были массированы ракетные атаки, когда террористы могли запустить одновременно более 100 ракет. Впрочем, в этот раз такой масштаб не смогут так часто повторять.

"На этот раз, думаю, такой масштаб часто повторять не смогут, но накопление происходит и, конечно, Украина к этому готовится", – подчеркнул Юсов.

В СНБО анонсировали мощный ответ за обстрелы России

Недавно Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина не только планирует защищаться от ударов оккупантов по своей энергетической инфраструктуре – она готовит ответ. Секретарь СНБО подтвердил, что это действительно так.

"Мы на все должны отвечать. Причем наш ответ будет очень мощным. Когда вы это увидите, то поймете, о чем идет речь", – отметил Алексей Данилов.