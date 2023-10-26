Если россияне и дальше будут бить по энергетическим объектам Украины, то они получат сдачу. Об этом в эфире телемарафона подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Это нужно увидеть
По словам Данилова, президент Зеленский ежедневно производит селекторы со всеми представителями оборонного сектора. На вчерашнем 25 октября он заявил, что Украина готовит ответ против ударов по энергосистеме. Секретарь СНБО подтвердил, что это действительно так.
Президент держит руку на пульсе. Есть четкое понимание, что враг не останется безнаказанным, если и в дальнейшем будет это продолжать (атаки на энергетический сектор – 24 Канал). Мы на все должны отвечать. Причем наш ответ будет очень мощным. Когда вы это увидите, то поймете, о чем идет речь,
– подчеркнул Данилов.
Оккупанты знают, что получат щелчок в ответ
Анонсируя "наказание" для России за ее атаки на энергетику нашего государства, Зеленский заметил, что противник прекрасно понимает, что его действия не останутся безнаказанными, поэтому пытается спасти от "мести" свою авиацию и флот, перемещая их подальше от украинских границ.
Кремль планирует массированные атаки критических объектов
- В Украине официальные должностные лица неоднократно отмечали подготовку России к ударам по энергетике. Об этом говорили и в Воздушных силах, и в ГУР.
- В то же время, министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что в этом году украинская энергосистема защищена лучше, чем в 2022 году. Никаких отключений не планируется. "Единственное, что может повлиять на блэкаут или отключение – последствия, масштабы ударов и соответствующие разрушения в системе", – отметил министр.
- 22 октября впервые с 24 августа оккупанты ударили по одной из тепловых электростанций компании ДТЭК. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия.
- Ночью 25 октября россияне атаковали "Шахедами" Хмельнитчину, в частности, ударили вблизи атомной электростанции. Помещение ХАЭС получили повреждения.