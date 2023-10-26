Якщо росіяни й надалі битимуть по енергетичних об'єктах України, то вони отримають здачу. На цьому в ефірі телемарафону наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Дивіться також Рогозін нібито пропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою: що відповіли в ГУР і РНБО

Це треба побачити

За словами Данілова, президент Зеленський щодня проводить селектори з усіма представниками оборонного сектору. На вчорашньому, 25 жовтня, він заявив, що Україна готує відповідь проти ударів по енергосистемі. Секретар РНБО підтвердив, що це й справді так.

Президент тримає руку на пульсі. Є чітке розуміння, що ворог не залишиться непокараним, якшо й він надалі це продовжуватиме (атаки на енергетичний сектор – 24 Канал). Ми на все маємо відповідати. Причому наша відповідь буде дуже потужною. Коли ви це побачите, то зрозумієте, про що йде мова,

– наголосив Данілов.

Окупанти знають, що отримають щигля у відповідь

Анонсуючи "покарання" для Росії за її атаки на енергетику нашої держави, Зеленський зауважив, що противник чудово розуміє, що його дії не залишаться безкарними, тому намагається врятувати від "помсти" свою авіацію та флот, переміщуючи їх подалі від українських кордонів.

Кремль планує масовані атаки критичних об'єктів