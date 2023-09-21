Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, у росіян наразі менше ракет, ніж минулого року, перед блекаутами. Водночас готуватись потрібно серйозно, зокрема покращувати систему протиповітряної безпеки.

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Ігнат зазначив, що під час сьогоднішньої атаки сили Протиповітряної оборони показали непоганий результат: 36 із 43 ракет було знищено.

Це доволі високий результат роботи ППО. Враховуючи, що ворог атакував кількома хвилями атак, з різних напрямків, по різних областях. Робота ППО була щонайменше в 6 областях,

– повідомив Юрій Ігнат.

Ворог не відмовиться від нових атак

Речник також додав, що за повідомленням енергетиків, росіяни атакували й об'єкти критичної інфраструктури, зокрема об'єкти енергетики. А під час минулого обстрілу було атаковано Кременчуцький нафтопереробний завод.

"Можна робити певні припущення, що об'єкти паливно-енергетичного сектору все ж таки будуть під прицілом у ворога. І до цього теж треба готуватися. Тому що скоро опалювальний сезон. І ворог, можливо, не відмовиться від планів завдавати ударів по таких об'єктах, окрім військових", – додав речник.

Чи мають чим атакувати росіяни

За словами Ігната, зараз у росіян менше крилатих ракет, ніж минулоріч, коли країна-терорист намагалася влаштувати тотальний блекаут в Україні. Однак, росіяни збільшили кількість ударних БпЛА, які теж активно застосовують для атак.

"Тому Сили оборони готуються до цього, до різних сценаріїв. Будемо реагувати на такі загрози", – заспокоїв речник ПС ЗСУ.

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