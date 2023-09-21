Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, у россиян пока меньше ракет, чем в прошлом году перед блекаутами. В то же время готовиться нужно серьезно, в частности, улучшать систему противовоздушной безопасности.

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Игнат отметил, что во время сегодняшней атаки силы противовоздушной обороны показали неплохой результат: 36 из 43 ракет были уничтожены.

Это достаточно высокий результат работы ПВО. Учитывая, что враг атаковал несколькими волнами атак, по разным направлениям, по разным областям. Работа ПВО была по меньшей мере в 6 областях,

– сообщил Юрий Игнат.

Враг не откажется от новых атак

Спикер также добавил, что по сообщению энергетиков, россияне атаковали и объекты критической инфраструктуры, в том числе объекты энергетики. А во время прошлых обстрелов был атакован Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

"Можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все-таки будут под прицелом у врага. И к этому тоже надо готовиться. Потому что скоро отопительный сезон. И враг, возможно, не откажется от планов наносить удары по таким объекты, помимо военных", — добавил спикер.

Есть ли у россиян чем атаковать

По словам Игната, сейчас у россиян меньше крылатых ракет, чем было в прошлом году, когда страна-террорист пыталась устроить тотальный блекаут в Украине. Однако россияне увеличили количество ударных БПЛА, также активно применяемых для атак.

"Поэтому Силы обороны готовятся к этому, к разным сценариям. Будем реагировать на такие угрозы", – успокоил представитель ПС ВСУ.

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