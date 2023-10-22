Про це в ефірі телемарафону розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Він наголосив, що росіяни програють в енергетичній битві, як і минулої зими, передає 24 Канал.

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Що буде з блекаутами в Україні

Галущенко розповів, що наразі російська пропаганда активно спекулює на темі відключень світла в Україні, мовляв, сезон почався, тому українці мають готуватися до блекаутів. Водночас міністр наголосив, що наразі такої загрози для України немає.

Ніяких відключень (світла – 24 Канал) не планується. Енергосистема абсолютно готова до проходження зими. Єдине, що може вплинути на блекаут або відключення – наслідки, масштаби ударів і відповідних руйнувань у системі,

– наголосив він.

Крім цього, Галущенко зауважив, що енергооб'єкти наразі захищені більше системами протиповітряної оборони, ніж це було у 2022 році.

"Найкращий захист – це системи ППО. Від рівня захищеності системами протиповітряної оборони буде залежати стійкість у багатьох випадках. Якщо порівняти технічний рівень ППО, який є, з тим, який був минулої зими, то сьогодні ми набагато сильніші", – розповів міністр.

Водночас очільник Міненерго пояснив, що він не може передбачити, який буде розвиток подій і масштаб впливу цих атак на систему. Зокрема, він підкреслив, що наша влада буде реагувати на всі виклики по ходу.

Чи потрібно українцям готуватися до можливих блекаутів

Міністр наголосив, що, якщо є можливість, то треба мати генератори, і можливості автономного функціонування енергосистеми вдома в певний проміжок часу.

Це важливо, мені здається, і для спокою, і для того, що у разі, якщо дійсно будуть відбуватися певні системні речі, то це знадобиться,

– сказав він.

Зрештою Галущенко наголосив, що Міненерго зараз робить все, щоб цього всього не знадобилося.

Раніше у Міненерго говорили, чи будуть відключення світла в Україні